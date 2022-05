Das Team von Sofian Chahed begann engagiert und offensiv. Nach einer traumhaften Kombination über Sara Holmgard und Melissa Kössler stand Sophie Weidauer auf der linken Seite plötzlich völlig frei vor Eintracht-Torhüterin Merle Frohms. Doch der Flachschuss der Mittelfeldspielerin strich in der 8. Minute knapp am langen Pfosten vorbei. Doch die Eintracht antwortete prompt durch einen Distanzschuss von Barbara Dunst (10.).

Potsdam lief die Eintracht in der Folge früh an und kam so zu einigen Ballgewinnen, die aber bis zur Mitte der ersten Hälfte nichts einbrachten, weil die Frankfurterinnen defensiv gut arbeiteten. Mit zunehmender Dauer spielte sich das Geschehen aber zumeist im Mittelfeld ab. Potsdam fehlte das Tempo in der Offensive, und die Gäste kamen so immer besser in die Partie. Bis zur Pause gab es aber kaum nennenswerte Torszenen auf beiden Seiten.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. Kein Team wollte zu viel riskieren, es ging schließlich um viel. Doch Eintracht übernahm aber zusehends die Initiative: Stürmerin Laura Freigang verpasste nur knapp eine gefährliche Flanke von Verena Hanshaw (48.). Turbine kam erst in der 60. Minute zu einem weiteren Abschluss: Melissa Kössler zielte aber bei ihrem 20-Meter-Schuss links am Tor vorbei. Auf der Gegenseite zischte ein Abschluss von Frankfurts Stürmerin Lara Prasnikar nur hauchdünn am Turbine-Pfosten vorbei (68.).