Union kämpft in Freiburg um die Qualifikation für Europa

Im Kampf um die Qualifikation für Europa kommt es für die Eisernen am 33. Spieltag zum direkten Duell beim Champions League-Aspiranten SC Freiburg. Kann der 1. FC Union mit einem Sieg den Einzug ins internationale Geschäft perfekt machen?

Der 1. FC Union hat es beim SC Freiburg selbst in der Hand, mit einem Sieg den 7. Platz und damit bereits einen Spieltag vor Saisonende die direkte Qualifikation für die Europa Conference League zu schaffen. Es wäre die zweite internationale Saison in Folge für das Team von Urs Fischer.

Union vor Spiel in Freiburg

Fraglich ist außerdem, ob Andras Schäfer zur Verfügung stehen wird. Wie Laurenz Dehl wurde der Ungar positiv auf Corona getestet. Beide Mittelfeldspieler sind am Mittwoch aus der Quarantäne gekommen und konnten erst langsam anfangen zu trainieren. Ein Einsatz gegen Freiburg kommt wohl noch zu früh.

In einem der wichtigsten Spiele der Saison hat Unions Trainer allerdings Sorgen in der Abwehr. Durch die angeschlagenen Robin Knoche, Dominique Heintz und die Erkrankung von Timo Baumgartl droht ein Engpass in der Innenverteidigung. Trotz dünner Personaldecke wird Urs Fischer aber bei seiner bewährten Dreierkette bleiben. Gut möglich, dass die Mittelfeldspieler Julian Ryerson oder Rani Khedira in die Abwehr rücken.

Im Angriff drängt Winterneuzugang Sven Michel in die Startelf. Als Einwechselspieler kam der Stürmer zuletzt in 41 Einsatzminuten zu beeindruckenden vier Scorerpunkten, unter anderem erzielte Michel ein Tor in Leipzig und den wichtigen Ausgleich gegen Fürth.

Unions Gegner Freiburg könnte mit einem Sieg die Europa League-Qualifikation perfekt machen. Sollte Leipzig am Sonntag gegen Augsburg verlieren, wäre dann sogar der Champions League-Einzug für die Breisgauer möglich. Es steht also für beide Teams viel auf dem Spiel. Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg.