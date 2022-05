Hertha will in Dortmund den Klassenerhalt sichern

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison ist Hertha BSC zu Gast in Dortmund. Ein Punkt würde den Berlinern dabei reichen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt zu machen.

Hertha BSC hat trotz der Dämpfer zuletzt in Bielefeld (1:1) und gegen Mainz (1:2) auch am letzten Spieltag der Saison den Klassenerhalt selbst in der Hand: Ein Punkt im Duell bei Borussia Dortmund würden den Berlinern reichen, um auch in der kommenden Saison sicher in der ersten Liga zu spielen. Verliert die Mannschaft von Trainer Felix Magath hingegen beim BVB, muss darauf vertraut werden, dass Verfolger VfB Stuttgart sein Heimspiel gegen Köln nicht gewinnt. Ansonsten wartet die Relegation auf die Alte Dame.

Die Relegation – ein Szenario, dass man sich bei Hertha liebend gerne ersparen würde. "Die Ausgangslage ist nicht mehr so komfortabel", sagte Felix Magath auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim BVB. Auf der anderen Seite traut der Routinier seinen Schützlingen durchaus zu, den Gang in die Relegation eigenständig zu verhindern: "Wir sind auf einem guten Weg und lieferten zuletzt gute Leistungen ab, wir trauen uns zu, auch in Dortmund etwas zu erreichen." Damit dies gelingt, rotiert Magath in seiner Startelf kräftig: Ishak Belfodil, Jurgen Ekkelenkamp, Maximilian Mittelstädt und Marvin Plattenhardt ersetzen Davie Selke, Kevin-Prince Boateng, Vladimir Darida und Marton Dardai.



Aber auch der BVB dürfte sich nach einer trotz Platz zwei insgesamt enttäuschenden Saison mit einem Sieg von den eigenen Fans in die Sommerpause verabschieden wollen. Und auch Stürmerstar Erling Haaland, den es im Sommer zu Manchester City zieht, dürfte hochmotiviert sein, in seinem letzten Spiel im Dortmund-Trikot noch das ein oder andere Tor zu erzielen.

Ganz egal, ob Sieg, Unentschieden oder Niederlage: Kurz vor 17:30 Uhr wird man bei Hertha BSC wissen, ob man mit einem blauen Abstiegskampf-Auge davongekommen ist oder weiterhin um den Verbleib in der Bundesliga zittern muss.