Herthas ehemaliger Trainer Felix Magath hat nach der geglückten Rettungsmission bei den Berlinern fehlende Unterstützung im Club bemängelt. "Ich habe zufällig meinen Vorgänger Tayfun Korkut, als er Berlin verlassen musste, in der Hotel-Tiefgarage getroffen. Da haben wir kurz geredet", sagte der 68-Jährige dem "kicker" in einem Interview, das am Freitag erscheinen wird und von dem erste Auszüge bereits jetzt veröffentlicht wurden. "Tayfun sagte mir, dass es für ihn schwer war, weil er überhaupt keine Hilfe hatte. Und ich kann nur sagen: Ich hatte in den neun Wochen auch das Gefühl, keine Hilfe zu haben."