Am 33. Spieltag in der Bundesliga will Hertha BSC gegen Mainz den Klassenerhalt sichern. Gegen einen unangenehmen Kontrahenten fordert Trainer Felix Magath daher 90 Minuten Einsatz, Kampf und Leidenschaft.

Ein Sieg für den Klassenerhalt: So lautet das Motto bei Hertha BSC vor dem heutigen Spiel gegen Mainz 05. Mit einem Erfolg gegen die Pfälzer würde der Berliner Tabellenfünfzehnte bereits einen Spieltag vor Schluss den Verbleib in der Bundesliga sichern. Mit einem Unentschieden würde die Mannschaft von Trainer Felix Magath Verfolger Stuttgart zumindest unter noch größeren Zugzwang bringen.

Magath und seine Schützlinge peilen am Sonntag naturgemäß die erste dieser beiden Varianten an. Da trifft es sich gut, dass Herthas Trainer in Sachen Personal auf die Pressekonferenz vor dem Spiel zumindest größtenteils positive Nachrichten mitbrachte: Der zuletzt erkältete Verteidiger Niklas Stark steht Magath genauso wieder zur Verfügung, wie Stürmer Stevan Jovetic. Noch ungewiss war vor dem Spiel hingegen der Einsatz des zuletzt zwar starken, aber auch von Hüftproblemen geplagten Marvin Plattenhardt.

Ganz unabhängig vom Personal, das am Samstagabend in Herthas Aufstellung stehen wird, gab Magath seinen Schützlingen die Marschroute für das Mainz-Spiel klar vor. Ungewohnt lautstark und mit viel Nachdruck sagt Magath am Freitag: "Wir brauchen morgen nochmal 90 Minuten Einsatz, 90 Minuten Kampf, 90 Minuten Leidenschaft." Genau diese Tugenden waren es schließlich auch, die Hertha zuletzt in den drei so wichtigen Spielen gegen die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf respektable sieben Zähler einbrachten.