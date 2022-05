Präsidium und Investor - Was auf Herthas Mitgliederversammlung wichtig wird

Do 26.05.22 | 15:31 Uhr | Von Shea Westhoff

Bild: IMAGO/Matthias Koch

Hertha steht vor der vielleicht wichtigsten Mitgliederversammlung der Klubgeschichte. Es droht ein Machtvakuum, der Investor will erstmalig zu den Mitgliedern sprechen, doch diese sind unzufrieden. Was am Sonntag zu erwarten ist.

Nach der gewonnenen Relegation steht Herthas eigentliches Saisonfinale noch bevor. Der Fußball-Bundesligist hat am Montag - für viele überraschend - mit dem 2:0 beim Hamburger SV doch noch den Klassenerhalt geschafft und damit eine totale Bruchlandung verhindert. Nun steht die Mitgliederversammlung bevor (Sonntag, 11 Uhr, Berlin-Charlottenburg, Messehalle 20) und mit ihr wichtige Entscheidungen über den künftigen Kurs. Was sind die wichtigsten Themen?

Imago/Matthias Koch 80 Fans stellen Mannschaft zur Rede - Training von Hertha BSC gestört Am Tag vor dem Spiel von Hertha BSC gegen Bayern München haben Fans auf dem Trainingsplatz der Blau-Weißen die verbale Auseinandersetzung mit dem Team gesucht. Rund 80 Personen störten das eigentlich nicht-öffentliche Training.

Die Stimmung der Mitglieder

Das Verhältnis zwischen Verein und Fans gilt als beschädigt. In der abgelaufenen Spielzeit kam es zu mehreren Eklats zwischen Spielern und Ultras. Vom Profifußball-Klub, der zwar immer mehr Geld ausgab für seinen Kader, dessen Spieler aber zunehmend schlaffe Auftritte präsentierten, fühlen sich viele Anhänger entfremdet. In Erwartung einer aufgeheizten Stimmung sagte Manager Fredi Bobic am Montag bei Sat.1 mit einem gedachten Augenzwinkern: "Mitgliederversammlung ist ganz toll, da muss man sich erstmal drei Stunden beschimpfen lassen. Das macht bestimmt Spaß, wir stehen ja auf so SM-Sachen." Einige Kurskorrekturen des Vereins – allen voran der Nichtabstieg sowie der Rücktritt des umstrittenen Präsidenten Werner Gegenbauer – könnten allerdings zur Besänftigung beigetragen haben.

IMAGO/Jan Huebner Trotz Klassenerhalts - Kein "Weiter so" bei Hertha BSC Nach dem Klassenerhalt blickt Hertha in die Zukunft. Obwohl auch seine Fehler für die desaströse Saison ursächlich waren, ist Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic die größte Hoffnung und einzige Konstante im nächsten Umbruch. Von Till Oppermann

Der Auftritt von Lars Windhorst

Investor und einfaches Klubmitglied Lars Windhorst kündigte an, bei der Versammlung vor den Mitgliedern sprechen zu wollen, es wäre das erste Mal. Seine Tennor Holding war vor drei Jahren beim Bundesligisten eingestiegen, mittlerweile mit insgesamt 374 Millionen Euro. Zuletzt hatte der Unternehmer öffentlich immer wieder Kritik an der Klubführung geäußert. Es gehe dem Verein nur um "Machterhalt und Klüngelei", lederte er etwa im Wirtschaftsmagazin Capital. Wenig später forderte Windhorst auf der TV-Plattform der Bild-Zeitung die Abwahl Gegenbauers bei der anstehenden Mitgliederversammlung: "Wir brauchen einen Neustart an der Spitze" [youtube.com]. Einer drohenden Abwahl ist Gegenbauer mit seinem am Dienstag verkündeten Rücktritt zuvorgekommen, damit bleibt die erwartete Machtprobe zwischen dem Millionen-Investor und dem ab 2008 amtierenden Präsidenten aus.

imago images/Contrast Am Tag nach dem Klassenerhalt - Werner Gegenbauer tritt als Präsident von Hertha BSC zurück Am Dienstagabend machte Hertha BSC es offiziell: Präsident Werner Gegenbauer tritt zurück. Nach 14 Jahren an Herthas Spitze gibt er seinen Posten ab. Die Unstimmigkeiten mit Investor Lars Windhorst hätten dabei keine Rolle gespielt.



"Ich kann nicht genau sagen, was er sagen wird", sagte der ehemalige Stürmer und Hertha-Vereinsmitglied Axel Kruse dem rbb zur erwarteten Rede von Windhorst. Kruse hoffe, dass Windhorst seine bei Bild-TV geäußerten Vorwürfe gegen die Klubführung rechtfertige. "Zumindest muss er mal erklären, warum er das gemacht hat."

Gibt es neue Entwicklungen beim Amt des Präsidenten?

Nach dem Rücktritt Gegenbauers führt der stellvertretende Präsident Thorsten Manske kommissarisch das Präsidium. Eine Neuwahl des Vereins-Oberhaupts ist bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Juni oder Anfang Juli geplant. Möglich ist, dass die Klubführung am Sonntag einen Kandidaten präsentiert. Zukunftsfähig scheint dabei nur jemand, von dem sich einerseits die Hertha-Mitglieder repräsentiert fühlen und der gleichzeitig kein Windhorst-Gegner ist. Auf dessen Geld ist der Verein nämlich angewiesen. Statt auf mehrere Investoren zu setzen, hat der Verein seine Anteile zu knapp 65 Prozent an Windhorst veräußert - der sich zuletzt unzufrieden mit Herthas Finanzpolitik zeigte. Als Kandidat in Stellung gebracht hat sich der Unternehmer Kay Bernstein. Der einstige Vorsitzende der Ultra-Gruppierung Harlekins kündigte an, den Verein rundum erneuern zu wollen: "in der Kultur, im Umgang, im Auftreten, in der Kommunikation vor allen Dingen", wie er dem rbb zu Monatsbeginn sagte. Vorgewagt hatte sich ebenfalls der Tankstellenbesitzer und Youtuber Marco Hennig. Denkbar ist auch, dass der kommissarische Präsident Manske ins Rennen ums höchste Klub-Amt geht. Allerdings muss sich Manske zunächst einem Abwahl-Antrag stellen, der gemeinsam mit dem – mittlerweile obsoleten – Antrag auf die Abwahl Gegenbauers eingereicht worden war. Dazu wird über den Vorschlag zur Abwahl aller Präsidiumsmitglieder abgestimmt. Hertha stünde in diesem Fall ohne Führung da. Dafür müssten sich allerdings mindestens 75 Prozent der anwesenden Mitglieder gegen die einzelnen Vertreter aussprechen. Dass dies geschieht, gilt als unwahrscheinlich.

IMAGO / Matthias Koch 19 min | UT Di 24.05.2022 | 22:15 | rbb24 spezial rbb24 spezial - Gerettet! Was nun, Hertha BSC? Als niemand mehr daran glaubt, zieht Hertha BSC noch einmal den Kopf aus der Schlinge. Der Relegationssieg über den HSV rettet eine verkorkste Saison in letzter Sekunde. Trainer Magath verlässt den Verein, weitere Personalien in der Chefetage stehen bevor. Wie muss sich Hertha für die Zukunft aufstellen, um sportlich wieder eine bessere Rolle zu spielen? Es moderiert Dietmar Teige.

Wie setzt sich der neue Aufsichtsrat zusammen?

Am Sonntag wählen die Mitglieder den neuen Aufsichtsrat des eingetragenen Vereins. Dem fünfköpfigen Klub-Kontrollgremium sitzt aktuell Torsten-Jörn Klein vor. Bereits seinen Rückzug angekündigt hat Aufsichtsrat-Mitglied Bernd Schiphorst. Der 79-Jährige war von 2000 bis 2008 Klubpräsident und insgesamt drei Jahrzehnte lang in verschiedenen Ämtern für den Verein tätig.

Gibt es eine Antwort auf die Trainerfrage?

Die Frage nach Herthas Neuem an der Seitenlinie könnte bereits im Vorfeld der Versammlung geklärt werden. "Ich bin sehr, sehr weit mit den Gesprächen", hatte Manager Fredi Bobic am Dienstag gesagt. "Es wird sicher so sein, dass wir in den nächsten Tagen einen Trainer präsentieren können." Felix Magath war im März als dritter Hertha-Coach in der laufenden Spielzeit engagiert worden, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Nach der gewonnenen Relegation gegen den Hamburger SV und dem damit erreichten Klassenerhalt hatte Magath verkündet, sein Traineramt bei den Berlinern nicht verlängern zu wollen. Als Favorit für den Posten gilt Sandro Schwarz, der aktuell den russischen Erstligisten Dynamo Moskau trainiert und am Sonntag mit seinem Team das Pokalfinale gegen Spartak Moskau bestreitet. In der Bundesliga war Schwarz von 2017 bis 2019 Cheftrainer des 1. FSV Mainz 05.

Sendung: rbb24, 27.05.2022, 18 Uhr