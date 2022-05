Do 26.05.22 | 21:57 Uhr

Hertha BSC hat offenbar den Nachfolger von Felix Magath gefunden. Nach einem Bericht des "Kicker" soll Sandro Schwarz neuer Coach des Fußball-Bundesligisten werden. In der Bundesliga war der gebürtige Mainzer zuletzt vor drei Jahren tätig.

Sandro Schwarz soll der neue Trainer von Hertha BSC werden. Das berichtet das Fachmagazin "Kicker" am Donnerstagabend. Zuletzt hatte Herthas Manager Fredi Bobic noch verlauten lassen, dass man mit einem neuen Trainer bereits in sehr weiten Gesprächen sei. Nun hat sich der Hauptstadtclub offenbar mit Schwarz über ein Engagement als Cheftrainer geeinigt.

Schwarz, der aktuell noch in Russland weilt, wird mit Dynamo Moskau am Sonntagnachmittag das russische Pokalfinale gegen den Stadtrivalen Spartak bestreiten. Danach soll er dort seinen bis 2024 laufenden Vertrag auflösen, schreibt der "Kicker". Bereits Anfang Mai wurde über Herthas Interesse an Schwarz berichtet. Jetzt haben beide Seiten offenbar eine Einigung erzielt.

In der kommenden Woche soll Schwarz dann in Berlin eintreffen und dort als neuer Hertha-Trainer vorgestellt werden. Schwarz hatte Dynamo Moskau im Oktober 2020 übernommen und mit dem Verein in der abgelaufenen Saison auf Platz 3 der russischen Premier Liga abgeschlossen, die beste Abschlussplatzierung des elffachen sowjetischen Meisters seit einem Jahrzehnt.