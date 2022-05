"Wir haben es noch in die Relegation geschafft mit dem Sieg gegen Hoffenheim, zu Hause, ausverkauftes Haus – aber leider ohne Happy End", sagt Änis Ben-Hatira nüchtern über den Endspurt der Saison 2011/2012. Damals stieg Hertha in die zweite Fußball-Bundesliga ab.

Als Jugend-Europameister in die vierte Liga – das hört sich schwer nach Abstieg an. Aber Änis Ben-Hatira ist inzwischen auch schon 33 Jahre alt. Viel rumgekommen ist der Berliner und ehemalige Herthaner. Jetzt ist er zurück in seiner Heimat – und kickt für den Berliner AK. Von Jakob Rüger

Damals rettete sich Hertha am 34. Spieltag in die Relegation, durch einen 3:1-Sieg gegen TSG Hoffenheim, Ben-Hatira spielte furios, steuerte zwei Treffer bei. "Ich war jemand, der mit einem gewissen Druck umgehen konnte, umgehen musste", erinnert sich der Charakterkopf in einem Gespräch mit dem rbb vor dem Berliner Olympiastadion. "Ich habe das geliebt, diese Spannung", sagt er und dreht sich um zum Olympiastadion, mit seiner charakteristischen Säulen-Fassade. "Es ist zu einer Art Hexenkessel geworden mit den Fans."

Doch ausgerechnet das Hinspiel zu Hause vor knapp 70.000 Zuschauern vergeigte das Team um Ben-Hatira und die beiden Südamerikaner Rafael und Ramos: Mit 1:2 musste man sich Fortuna Düsseldorf geschlagen geben. Im Rückspiel ging es vier Tage später drunter und drüber. "Ich kann mich noch genau erinnern, als ob es gestern war", sagt Ben-Hatira. Bereits nach 40 Sekunden lag Hertha hinten. "Beister hieß, glaube ich, der Spieler", sagt Ben-Hatira - exakt, Maximilian Beister. Mit "einem Sonntagsschuss" habe der die Führung für den Außenseiter markiert.

In der Folge wütete der Bundesligist, warf sich nach vorne, Ben-Hatira persönlich sorgte per Kopfball für den zwischenzeitlichen Ausgleich. In einem rustikal geführten Spiel setzte es allein für Hertha acht gelbe Karten - und einen Platzverweis: für Ben-Hatira, der seine Mannschaft damit empfindlich schwächte. Ab der 54. Minute mussten sich seine Teamkollegen somit in Unterzahl erwehren.

"Man hat ein bisschen gespürt, der Schiedsrichter hatte ein anderes Empfinden für gewisse Situation", so erinnert sich zumindest der Offensivspieler. Referee Wolfgang Stark hatte allerdings auch eine in allen Belangen knifflige Partie zu pfeifen. Im laufenden Spiel flogen immer wieder Böller und Leuchtraketen aufs Feld. Mehrfach musste der Schiedsrichter unterbrechen. Noch vor dem Abpfiff stürmen Fortuna-Fans den Platz, die Spieler flüchten in die Katakomben, beim Stand von 2:2.

"Die Fans standen schon am Spielfeldrand”, erinnert sich Ben-Hatira. "Die Spieler wollten teilweise gar nicht mehr raus. Ich kann mich noch an unsere Südamerikaner im Team erinnern, die Respekt vor der Situation hatten."

Nach zwanzigminütiger Unterbrechung wird erneut angepfiffen, für nur zwei Minuten. Danach ist der Hertha-Abstieg perfekt.