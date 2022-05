Nach erfolgreicher Rettung in der Relegation - Felix Magath verkündet Abschied von Hertha BSC

Mo 23.05.22 | 23:32 Uhr

Bild: imago images/Revierfoto

Felix Magath wird nicht als Trainer von Hertha BSC in die neue Saison gehen. Kaum hatte er seine Rettungsmission am Montag erfolgreich beendet, verkündete Magath seinen Abschied. Und weitere personelle Veränderungen im Klub bahnen sich bereits an.



Keine halbe Stunde war am Montagabend nach der Rettung von Hertha BSC in der Relegation vergangenen, als Trainer Felix Magath seinen Abschied verkündete. "Jetzt war es das. Mein Job ist jetzt beendet. Ich bin froh und glücklich, dass wir in der Liga geblieben sind", sagte der Trainer-Routinier nach dem 2:0-Sieg beim Hamburger SV, der Hertha den Klassenerhalt bescherte.

Bobic: "Retter in der richtigen Situation"

Im März hatte Magath bei den bis dahin sportlich wenig erfolgreichen, auf Tabellenplatz 17 stehenden Berlinern Tayfun Korkut auf dem Trainerstuhl abgelöst und einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Im ersten Spiel des neuen Trainers stand wegen einer Coronainfektion dabei noch Assistent Mark Fotheringham an der Seitenlinie. In den sieben Bundesligapartien unter Magath fuhren dessen Schützlinge anschließend zwei Siege und ein Unentschieden bei vier Niederlagen ein. In der darauffolgenden Relegation verlor die Hertha das Hinspiel gegen den HSV mit 0:1, ehe im Rückspiel doch noch der Verbleib in der Fußball-Bundesliga gesichert wurde. Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic bezeichnete Magath nach erfolgreichem Klassenerhalt als "Retter in der richtigen Situation" und ergänzte: "Die Mannschaft, die heute aufgestellt war, war top." Die Frage, wie es für ihn nach dem Ende seiner Zeit bei Hertha weitergehen wird, ließ Felix Magath am Montagabend offen.

"Tagesspiegel": Schiller verlässt den Klub nach 21 Jahren

Beim Bundesligisten selbst wird es derweil nicht der letzte Abschied gewesen sein. Das Ende der Präsidentschaft von Werner Gegenbauer deutet sich an. Und wie der "Tagesspiegel" am Abend des Relegations-Rückspiels berichtet, bricht auch die Geschäftsführung auseinander. Ingo Schiller, neben dem sportlichen Kopf Fredi Bobic zuständig für die Finanzen, hört demnach nach 21 Jahren im Amt auf. Die Zeitung beruft sich dabei auf Informationen aus dem Verein. Schiller habe sich selbst für den Schlussstrich entschieden - und das schon einige Zeit, bevor Hertha BSC in die Relegation schlitterte.

Sendung: rbb24, 23.05.2022, 22 Uhr