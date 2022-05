Verein entschuldigt sich - Ticket-Frust bei Hertha-Fans vor dem Relegations-Hinspiel

Mo 16.05.22 | 21:50 Uhr

Bild: imago images/Eibner

Vor dem Heimspiel in der Relegation gegen den HSV hat es bei Hertha Probleme im Ticketverkauf gegeben. Unmut gab es dabei vor allem bei Dauerkartenbesitzern. Wie es dazu kam und wieso einige ein Olympiastadion in Hamburger Hand befürchten.

Woran entzündete sich der Unmut der Fans?

Am letzten Samstag um 17:27 Uhr pfiff Schiedsrichter Tobias Stieler in Dortmund ab. Hertha verlor mit 1:2 gegen den BVB, während sich Stuttgart in letzter Minute gegen Köln durchsetzte und die Berliner somit in die Relagtion schickte. Nur eine Stunde später, um rund 18:30 Uhr, startete der Ticket-Vorverkauf für Mitglieder für das Hinspiel der Relegation im Olympiastadion (Donnerstag, 20:30 Uhr). Hier begann der Unmut der Anhänger. Denn zunächst wurden auch die Dauerkarteninhaber und diejenigen aufgefordert, neue Tickets für die Partie käuflich zu erwerben, die sich das Fünf-Spiele-Paket zum Saison-Endspurt gesichert hatten. Aus Sorge ihre Saisonkarten hätten in der Relegation keine Gültigkeit, kamen einige Fans dem Aufruf nach.

Wie entwickelte sich die Situation weiter?

Nachdem einige Herthaner ihren Frust darüber in den sozialen Netzwerken mitteilten, ruderte der Verein noch am selben Abend um 20:12 Uhr zurück und erklärte, dass Dauerkarten oder Fünf-Spiele-Pakete auch in der Relegation ihre Gültigkeit behalten würden. Das Problem: Manche der Fans hatten nun schon längst zusätzliche Tickets erworben.

Um rund 22 Uhr bekamen Saisonkarteninhaber dann vom Verein einen Code per Mail zugesandt, der zur Auswahl einer Freikarte im Online-Shop berechtigte. Die Situation schien sich zu entspannen. Die Fans gingen davon aus, die kostenlosen Tickets dafür nutzen zu können, weitere blau-weiße Anhänger ins Olympiastadion zu holen, um für eine größtmögliche Unterstützung zu sorgen. Solche Freikarten-Aktionen hatte es bereits an den letzten Saisonspieltagen gegeben. Was von Vereinsseite für einen Teil der Fans anscheinend nicht ausreichend kommuniziert wurde, war, dass Saisonkarteninhaber den Code dafür nutzen sollten, sich ihr eigenes Ticket zu holen. Denn parallel zum Start des freien Verkaufs am Montagmittag veröffentlichte Hertha die Information, dass die Dauerkarten allein nicht zum Eintritt ins Olympiastadion zum Hinspiel gegen den HSV berechtigen würden.

Manche der Hertha-Fans mit Dauerkarte, die sich darauf verlassen hatten, wie gewohnt ins Stadion zu kommen, standen nun gänzlich ohne Ticket da, weil sie ihre Codes bereits weitergegeben hatten. Da der freie Verkauf bereits lief, waren ihre angestammten Plätze teilweise schon verkauft und sie mussten nun auf andere Sitze im Olympiastadion ausweichen.

Wie reagierte Hertha BSC?

Auf Twitter reagierte Herthas Geschäftsführer-Finanzen Ingo Schiller auf die Wut eines Fans und räumte Fehler ein:

Auf rbb-Anfrage teilte Hertha außerdem mit, dass es einen internen Fehler bei dem Vorhaben gegeben habe, möglichst zeitig noch am Samstagabend den Ticketverkauf zu starten und zu kommunizieren. Dafür habe man sich entschuldigt und die Situation umgehend korrigiert.

Welche Sorgen gibt es beim freien Vorverkauf?

Durch die Probleme im Mitglieder- und Dauerkarteninhaber-Verkauf und den frühen Beginn des freien Verkaufs kam bei vielen Hertha-Anhängern die Sorge auf, dass möglicherweise extrem viele HSV-Fans an Tickets in neutralen Blöcken gelangen könnten und man im Olympiastadion ein ähnliches Szenario erleben könnte, wie es beim Auswärtsspiel von Frankfurt in Barcelona der Fall war. Dort hatten es rund 25.000 Eintracht-Supporter geschafft, an Tickets im Camp Nou zu kommen. Gegenüber dem rbb stellte Hertha hierzu klar, dass Dauerkarteninhaber und Mitglieder ab Samstagabend bis Montag um 12 Uhr ein exklusives Vorverkaufsrecht für bis zu acht Tickets gehabt hätten. Dann habe der freie Verkauf begonnen, da bis dahin noch nicht alle Tickets verkauft gewesen wären. Dieser Ablauf sei nicht ungewöhnlich gewesen und ähnlich wie bei anderen Spielen - zum Beispiel beim Derby gegen Union.

Ist ein Olympiastadion in Hamburger Hand zu befürchten?

Am Montagnachmittag waren alle 7.500 Tickets des Gäste-Kontingents binnen weniger Minuten vergriffen. Der offizielle Fanclub des Hamburger SV "HSV Inside" geht allerdings davon aus, dass deutlich mehr Anhängern am Donnerstag ihren Weg aus der Hansestadt nach Berlin finden. Nach dem Start des freien Verkaufs hätten sich viele Hamburger ein Tickets in den umliegenden Blöcken um den Gästebereich sichern können.

Ob die Zahl von 35.000 HSV-Fans allerdings realistisch ist, bleibt fraglich. Am Montagabend war es immer noch möglich, Tickets im Oberrang neben dem Gästeblock zu erwerben. Diese waren also noch nicht komplett ausverkauft. Voll wird es aber auf jeden Fall werden. Im gesamten Stadion sind nur noch wenige Karten zu haben. Freie Plätze gab es am Montag nur noch in den Oberrängen, vor allem auf der Haupt- und Gegentribüne.

