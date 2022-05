Hertha BSC trifft in der Relegation um den letzten vakanten Platz in der Fußball-Bundesliga auf den Hamburger SV. Die Hamburger sicherten sich am Sonntag mit einem 3:2 (0:1)-Sieg bei Hansa Rostock den Relegationsplatz drei in der 2. Bundesliga. Bereits am Samstag waren die Berliner mit ihrer 1:2-Niederlage in Dortmund noch auf den Relegationsplatz abgerutscht.

Das Hinspiel um den letzten noch offenen Bundesliga-Startplatz für die Saison 2022/23 steigt bereits am Donnerstag (19.05., 20:30 Uhr) im Berliner Olympiastadion. Das Rückspiel und die Entscheidung über Klassenerhalt, Abstieg beziehungsweise Aufstieg folgt am Montag, den 23. Mai in Hamburg.