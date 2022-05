Wenn Sven Michel beim 1. FC Union eingewechselt wird, herrscht höchste Alarmbereitschaft beim Gegner. Jokertor gegen Hertha im Derby, Tor und Vorlage in Leipzig und zuletzt der Ausgleich gegen Fürth. Der Winter-Neuzugang hat es zuletzt geschafft dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. In den letzten vier Partien kam Michel in 41 Einsatzminuten zu vier Scorer-Punkten, im Schnitt also fast alle zehn Minuten einer. In Freiburg sollte man gewarnt sein. Nach seinem Wechsel aus Paderborn im Januar ist Michel endlich angekommen in Köpenick. So langsam hätte der Stürmer sich einen Startelf-Einsatz verdient.