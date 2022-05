Turbine Potsdam ist im Showdown-Modus. Zum Saison-Ende geht es für die Brandenburgerinnen gegen Frankfurt um nicht weniger als den Einzug in den internationalen Wettbewerb. Der rbb übertragt das Spiel am Samstag ab 14 Uhr im Fernsehen und im Livestream.

Für Tabea Kemme ist es nicht weniger als "das Spiel der Spiele". Die ehemalige Turbine-Spielerin blickt mit Spannung auf den 21. Spieltag. Turbine Potsdam will sich gegen Eintracht Frankfurt auf dem 3. Tabellenplatz der Frauen-Bundesliga festsetzen. Der würde sie zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen.

Showdown in Potsdam: Gewinnt Turbine am vorletzten Spieltag gegen Frankfurt, sind Platz drei und die Champions-League-Quali sicher. Auch bei einem Punktgewinn gegen die direkten Verfolgerinnen bleiben nur theoretische Zweifel. Hier sind Sie live dabei.

Auf eine klare Siegermannschaft will sich Kemme nicht festlegen: "Ich glaube auch, dass wir viele Tore sehen werden. Es wird ein offener Schlagabtausch. Frankfurt ist der Jäger." Mit Blick auf den Gegner warnt die ehemalige Nationalspielerin vor Lara Prasnikar. Die slowenische Stürmerin traf in der aktuellen Bundesligasaison zehn Mal für die Frankfurter Eintracht und bereitete acht Tore vor.

Die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation wäre für Potsdam nicht nur sportlich ein großer Erfolg. Auch finanziell stellt der Wettbewerb einen großen Gewinn dar. Als Bonus schüttet die Uefa bereits in der Qualifikationsphase jeweils 400.000 Euro an die Teams aus. Eine Menge Geld für einen Verein, der mit einem Jahresetat von 1,6 bis 1,7 Millionen Euro haushaltet. Turbine Potsdam könnte mit dem Geldsegen wichtige Reserven aufbauen.

Sollte Turbine Potsdam das Spiel gegen Frankfurt verlieren, stünde die Mannschaft am letzten Spieltag der Saison gegen die Fußballerinnen des FC Bayern unter Druck. Bei einem Unentschieden würde Turbine mit 44 Punkten und Frankfurt mit 41 Punkten in den letzten Spieltag gehen. Deswegen sieht Kemme das Spiel gegen Frankfurt schon als zweites "Finale" an. Zwar steht Ende des Monats auch noch das DFB-Pokalfinale gegen die Daue-Pokalsiegerinnen aus Wolfsburg an, aber die internationale Qualifikation bewertet Tabea Kemme höher.