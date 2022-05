Union Berlin empfängt zum Saisonfinale den VfL Bochum im Stadion An der Alten Försterei. Mit einem Sieg hätten die Kopenicker zum Ende einer starken Spielzeit den Einzug in die Europa League sicher.

Die große Party am Stadion An der Alten Försterei ist bereits vorbereitet. Die Köpenicker dürften nach ihrem finalen Saisonspiel gegen den VfL Bochum gefeiert werden, ganz egal, wie das ausgeht. Bereits fest steht, dass die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nach einer abermals erfolgreichen Spielzeit 2021/22 in der kommenden Saison erneut europäisch spielen wird. Einzige noch offene Frage: In welchem Wettbewerb?

Stand jetzt stehen die Köpenicker auf Tabellenplatz sechs, der einen Start in der Europa League mit sich bringt. Mit einem Sieg gegen Bochum könnte Union eigenständig dafür sorgen, dass das auch nach dem finalen Spieltag so bleibt. Im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage könnte der 1. FC Köln mit einem Sieg in Stuttgart noch an Union vorbeiziehen. In diesem Fall würden die Eisernen in der kommenden Saison wieder in der Conference League an den Start gehen. Trainer Urs Fischer sprach angesichts dieser Ausgangslage auf der Pressekonferenz vor dem Spiel von einem "positiven Druck".

Aber auch abseits des Sportlichen dürfte es am letzten Spieltag der Saison in Köpenick emotional werden. Allen voran wegen des Abschieds von Leistungsträger Grischa Prömel, den es zur kommenden Saison nach Hoffenheim zieht, sowie mindestens vier weiteren Profis. Urs Fischer berichtete diesbezüglich bereits vor der Partie von einer "gewissen Wehmut". Eine Wehmut, die von den Fans auf den Rängen durch viel Applaus begleitet werden dürfte.