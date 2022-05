Gegen Freiburg hat Union Berlin jüngst die Qualifikation für den Europapokal perfekt gemacht. Mit einem Sieg gegen Bochum am Samstag hätten die Köpenicker sogar die Teilnahme an der Europa League sicher. Von Jakob Lobach

Von ganz großen Verletzungssorgen ist die Mannschaft von Urs Fischer vor ihrem finalen Saisonspiel verschont geblieben. So stehen Unions Trainer voraussichtlich alle Spieler, die vergangenes Wochenende beim Sieg in Freiburg zum Einsatz gekommen sind, auch gegen Bochum zur Verfügung. Torwart Frederik Rönnow hingegen wird nach seiner Adduktorenverletzung noch nicht in die Mannschaft zurückkehren, sodass Andreas Luthe gegen seinen Ex-Klub erneut das Köpenicker Tor hüten wird. Vor dem Torwart in der Abwehr droht neben Timo Baumgartl auch Dominique Heintz weiterhin auszufallen. Der Innenverteidiger musste bereits vergangenen Spieltag mit Sprunggelenksproblemen pausieren und konnte auch am Donnerstag noch nicht wieder am Mannschaftstraining mitwirken.

16 Punkte hat Union Berlin aus den vergangenen sechs Ligaspielen geholt und somit den Spitzenwert in der Bundesliga über diesen Zeitraum inne. In anderen Worten: Union ist aktuell in einer Form, die besser kaum sein könnte. Einzig gegen Greuther Fürth ließen die Köpenicker beim 1:1-Unentschieden am 32. Spieltag überraschend Punkte liegen. Was folgte, war ein furioses Spiel der Fischer-Schützlinge in Freiburg am vergangenen Wochenende.

Beim 4:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um die Europapokal-Plätze spielte Union phasenweise berauschenden Fußball. Angeführt von einem bärenstarken Sheraldo Becker spielte Union eine hervorragende und beeindruckend effiziente erste Halbzeit und sicherte sich so die nächste Teilnahme am Europapokal. Mit Blick auf das Heimspiel gegen Bochum kommt der Faktor Alte Försterei noch dazu: Nur eines ihrer vergangenen zehn Spiele in Köpenick haben die heimstarken Unioner verloren.