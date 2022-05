RB Leipzig ist DFB-Pokalsieger 2022. Am Samstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco im ausverkauften Berliner Olympiastadion das Endspiel gegen den SC Freiburg mit 4:2 (1:1, 1:1, 0:1) im Elfmeterschießen. Die Sachsen sicherten sich so den ersten großen Titel ihrer Vereinsgeschichte.

Nachdem RB Leipzig im Halbfinale Union Berlin ausgeschaltet und Freiburg den HSV bezwungen hatte, spielten die beiden Mannschaften ein emotionales Pokalfinale. Die erste Chance gehörte dabei zwar Leipzig (Christopher Nkunku, 14. Minute), das erste Tor erzielten aber die Freiburger. In der 19. Minute verwandelte Maximilian Eggestein einen Schuss von knapp außerhalb des Strafraums sehenswert. Für Diskussionen sorgte ein klares, allerdings unabsichtliches Handspiel von Roland Sallai, von dem der Ball zu Eggestein gelangt war. Schiedsrichter Sascha Stegemann wertete dieses jedoch ebenfalls als unbeabsichtigt und so zählte das Tor.

In der 57. Minute folgte der nächste Rückschlag für Leipzig: Marcel Halstenberg wusste sich bei einem Freiburger Konter gegen Lucas Höler nur mit einem Foul zu helfen. Als letzter Mann zog Halstenberg Höler von hinten zu Boden und bekam die Rote Karte gezeigt. Dennoch gelang es Leipzig in der 76. Minute, die Partie auszugleichen. Nach einem Kopfball von Willi Orban war Christopher Nkunku am langen Pfosten zur Stelle. So ging es in die Verlängerung.