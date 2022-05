Wir haben einen Slogan, den hat uns der großartige Fanartikel-Designer Rainer Kaufmann aus Frankfurt gegeben. Der lautet: 'Getrennt in den Farben, gemeinsam für Eintracht Frankfurt.' Es gab viele Momente, in denen ich mit Leuten von der Linkspartei oder der CDU zusammengestanden bin und wir haben die gleichen Lieder gesungen. Wobei man sagen muss, dass das nicht allen in der Vergangenheit leichtgefallen ist, hier auch die Gemeinsamkeiten zu sehen. Und wir hatten auch Mitglieder, die irgendwann mal aus der CDU ausgetreten sind und dann der AfD nah waren. Die kamen dann mit der großen Klarheit unseres Vereines im Kampf gegen die AfD nicht mehr klar.

Wir haben einige Anomalien, die andere Fanclubs nicht haben. Normalerweise gucken Fanclubs zusammen Fußball oder gehen gemeinsam ins Stadion. Wir haben Mitglieder aus ganz Deutschland, von Thüringen bis nach Nordrhein-Westfalen und natürlich auch in Hessen. Und diese Leute sind sehr stark abhängig von den Plenarwochen, ob sie zusammenkommen oder nicht. Das heißt, eigentlich schauen wir immer nur dann gemeinsam, wenn Plenarwoche und englische Woche zusammenfallen. Darüber hinaus haben wir vor Corona angestrebt, jeweils in der Hin- und der Rückrunde ein Spiel im Stadion zu besuchen. Am Mittwoch wird man wieder zusammenkommen und das Spiel schauen.

Das hat sich ein bisschen einpendeln müssen, denn, wenn wir ins Stadion gehen, gibt es natürlich Leute, die in die Kurve gehen, andere wollen eher auf die Haupttribüne. Es gibt da schon kulturelle Unterschiede (lacht), die ich als Vorsitzender versuchen musste, zu überbrücken. Dann habe ich vorgeschlagen, dass wir immer auf die Gegengerade gehen in der ersten Halbzeit und zweite Halbzeit schauen wir mal. Das spiegelte sich dann auch in Berlin wider, wenn es darum ging, wo man zusammen die Spiele schaut. Ob man in die "Glühlampe" geht, also in die Eintracht-Kneipe in Berlin, oder zur deutsch-parlamentarischen Gesellschaft. Das Finale schauen die Bundesadler jetzt in der Landesvertretung Hessen, quasi heimischer Boden für alle.