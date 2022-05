So 29.05.22 | 15:36 Uhr

Die Junioren des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC haben das Endspiel um den U19-Meistertitel verloren. Die Berliner unterlagen am Sonntag in der Hauptstadt dem Nachwuchs von Borussia Dortmund mit 1:2 (1:1). Luca Wollschläger (12.) hatte das Team von Trainer Michael Hartmann nach dominantem Beginn zwar in Führung gebracht, doch Jamie Bynoe-Gittens (37.) und Bradley Fink (49.) drehten die Partie noch zugunsten des BVB.