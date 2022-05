Auf dem Platz sagte Hamburg-Kapitän Sebastian Schonlau grinsend: "Es ist ein Traum, wunderschön, ich weiß nicht, ob wir in Berlin oder Hamburg gespielt haben." Aus den Boxen tönte die melancholische Ballade "Bitter Sweet Symphony". Obwohl der Zweitligist Hamburg das erste der beiden Ausscheidungsspiele um den letzten Startplatz in der Bundesliga nur mit 1:0 gewann, wirkte der Abend wie eine Vorentscheidung. Im kommenden Jahr wird Hertha wahrscheinlich zweitklassig sein.

Umkämpft, zäh und knapp: Hertha startet in die Relegation mit einer Niederlage. Nach dem Seitenwechsel hatte sich eine Hamburger Flanke ins Hertha-Tor verirrt. Die Berliner waren engagiert, agierten in der Offensive aber erneut inkonsequent.

Sie wurden enttäuscht. Mal wieder. Im Vorfeld hatte Trainer Felix Magath, der sich gerne rühmt, insgeheim seit Wochen geahnt zu haben, dass es in der Relegation gegen Hamburg geht, gesagt: "Wir kennen Hamburg und haben eine Antwort auf ihr Spiel". Nach Abpfiff wirkte das wie Hohn. Denn wenn das was Hertha spielte, wirklich eine Antwort war, bleibt offen, was die Frage gewesen sein soll. "Wir haben gespielt wie eine Bundesliga-Mannschaft", beteuerte Magath und wusste wahrscheinlich selbst nicht so genau, was er damit sagen wollte.

Denn auch nach 35 Spieltagen und unter dem dritten Trainer wirkten die Teile dieser Bundesligamannschaft sich untereinander so fremd, wie eine neu zusammengestellte Truppe im ersten Testspiel nach der Sommerpause. Fehlpass reiht sich an Fehlpass und Gefahr drohte nur nach erfolgreichen Einzelaktionen. Insgesamt gelangen den Gastgebern nur drei Schüsse aufs Tor. Herthas Passquote von knapp 72 Prozent wäre im Saison-Schnitt die schlechteste der zweiten Liga gewesen. Der Fußballgott wird von Fans oft bemüht, um Erstaunliches zu erklären. Für Herthas harmlose Halbfeldflanken müsste in diesem Bild der Fußballteufel verantwortlich sein.