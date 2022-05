Die Fußballer vom BFC Dynamo haben es in der Regionalliga Nordost erneut verpasst, das Meisterschaftsrennen auch rechnerisch zu entscheiden. Die Mannschaft von Trainer Christian Bennbenek verlor am Samstagnachmittag ihr Heimspiel des 37. Spieltags gegen den Berliner AK mit 1:2. Dennoch ist der BFC am letzten Spieltag aufgrund eines deutlich besseren Torverhältnis nur noch theoretisch vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen.

Die Enttäuschung in Cottbus ist groß. Torjäger Erik Engelhardt wird den Fußball-Regionalligisten zum Saisonende verlassen. Die Nachfolger-Suche läuft. Wie es ohne ihn funktioniert, könnten die Lausitzer gezwungenermaßen am Sonntag testen. Von Andreas Friebel

In der zweiten Halbzeit erhöhte der BFC dann Stück für Stück seine offensiven Bemühungen. Der Berliner AK drängte mit seiner Führung im Rücken hingegen nicht nach vorne. So war es wieder Dynamos Christian Beck, der offensiv in Erscheinung trat. Weil Beck seinen unbedrängten Kopfball in der 58. Minute allerdings nicht auf das Tor brachte, behielt der BAK seine Führung. Dynamo erhöhte anschließend noch weiter den offensiven Druck, erarbeitete sich allerdings auch keine wirklich zwingenden Chancen mehr. Am Ende blieb es bei der 1:2-Niederlage der Gastgeber, die ihre Meisterschaftsfeier nun doch auf den letzten Spieltag verschieben müssen.

Lange hielt die Führung für den Aufstiegsaspiraten in der Folge allerdings nicht. Knapp zehn Minuten nach Becks Treffer waren es die Gäste, die in Hohenschönhausen jubelten – und das gleich doppelt. In der 24. Minute war es zunächst BAK-Kapitän Philip Fontein, der den Ball erfolgreich im gegnerischen Tor unterbrachte. Aus halbrechter Position kurz hinter der Strafraumgrenze verschaffte sich Fontein mit einem Wackler den nötigen Platz, um einen gut platzierten Schuss loszuwerden. Nur zwei Minuten später drehte dann eine Flanke von Änis Ben-Hatira das Spiel. Statt diese im Fünfmeterraum unbedrängt zu klären, versuchte sich Dynamos Sebastian Hertner mit einer Brustannahme. Die gelang allerdings nicht wirklich und so kullerte der Ball kurz darauf zur überraschenden 2:1-Führung für den Berliner AK ins Dynamo-Tor.

15 Minuten waren am Samstag zwischen dem BFC und dem BAK gespielt, als es im Sportforum zum ersten Mal so richtig laut wurde. Nach einem guten Start in die Parte für die Gastgeber war es Christian Beck, der mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze für Gefahr sorgte. Nachdem BAK-Torwart Pascal Kühn den Ball nicht festhalten konnte, verpasste Niklas Brandt erst ebenfalls, bediente dann aber mit viel Übersicht Beck in der Strafraummitte. Der musste den Ball nur noch einschieben und sorgte so für die vielumjubelte Führung für den BFC.

Im anderen Spiel vom Samstag mit Berliner Beteiligung musste Tennis Borussia beim Tabellenzweiten Carl-Zeiss Jena eine 1:2-Niederlage hinnehmen. In einem vor allem in der Anfangsphase sehr unterhaltsamen Kick gingen die Gastgeber bereits in der 10. Minute durch Justin Schau in Führung. Doch TeBe versteckte sich keineswegs und kam durch einen Flugkopfball von Ruben Travassos nach einer Cakmak-Flanke zum verdienten Ausgleich. Jenas Toptorjäger Fabian Eisele erzielte dann per Schlenzer das sehenswerte 2:1 für die Gastgeber. Noch vor der Pause hätten die Borussen wieder ausgleichen können, doch Benyas Solomon Junge-Abiol (39.) und Will Siakam (41.) konnten ihre Großchancen nicht nutzen.

In der zweiten Hälfte verwaltete Jena die Führung, stand entsprechend tiefer und lauerte auf Konter. TeBe konnte seinerseits nicht mehr zulegen, blieb zu häufig in der Carl-Zeiss-Defensive hängen und musste sich am Ende mit der knappen Auswärtsniederlage begnügen. Das Team von Trainer Markus Zschiesche bleibt damit auf dem 11. Tabellenplatz.