Kay Berlin Dienstag, 10.05.2022 | 21:42 Uhr

Weil Endspiele in die Hauptstadt gehören, darum! In England wäre das Finale immer in London, in Italien in Rom, auch wenn die Klubs aus diesen Städten jahrelang keine Meisterschaft geholt hätten. Es wäre ein totaler Affront, wenn das Endspiel in Dortmund oder München stattfinden würde!

Ich kann mich auch noch gut an die WM 2006 erinnern. Supertolle Stimmung in der ganzen Stadt, viele tolle Fans aus allen möglichen Ländern. Auch die Stimmung bei den Pokalfinals ist idR super. Also kein Problem und toll für Berlin!