rbb|24: Herr Hanning, am Sonntag haben Sie mit dem VfL Potsdam den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga perfekt gemacht. Konnten Sie das schon ein wenig sacken lassen?

Inwiefern genau komplettiert der Aufstieg das besagte Ausbildungsprogramm der Füchse?

Jetzt haben wir die erste Liga mit den Füchsen, die zweite in Potsdam und dann die dritte Liga und die Jugendbundesligen wieder bei den Füchsen. Damit hast du Platz für 70 Talente. Dazu sind beide Vereine absolut identisch in ihrer Philosophie, was die Kooperation so einfach macht.

Sie können ihre Talente je nach Niveau nun also entweder in der ersten, zweiten oder dritten Liga spielen lassen. Wie wertvoll ist diese sportliche Dreifaltigkeit?

Sie ist unbezahlbar. Wir können Nachwuchsspieler jetzt unter maximal guten Bedingungen maximal fördern. Das legt den Grundstein für den Handball in Berlin und Brandenburg, und wir können hier ein europäisches Trainingszentrum entwickeln. Spielern wie Matthes Langhoff, der zuletzt ein Doppelspielrecht hatte, haben die Spiele mit Potsdam schon jetzt sehr geholfen.

Das Konzept, junge Berliner Spieler auf dem Sprung zum Profi auch in Potsdam spielen zu lassen, geht also so auf, wie gewünscht?

Wir sind die jüngste Mannschaft, die in der Geschichte der dritten Liga aufgestiegen ist. In den Finalspielen war unser Altersdurchschnitt 20 Jahre und wir hatten nur einen Spieler dabei, der nicht aus unserem Ausbildungsprogramm stammt. Das ist besonders.