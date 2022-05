Potsdam steigt in zweite Handball-Bundesliga auf

So 29.05.22 | 19:00 Uhr

Die Handballer des VfL Potsdam haben den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft. Nach dem 30:25 im Hinspiel gewannen die Brandenburger mit 27:22 auch das Rückspiel der Finalrunde gegen die SG Pforzheim/Eutingen. Trainer Bob Hanning, im Hauptberuf Geschäftsführer von Bundesligist Füchse Berlin, sagte nach dem Ende der Partie gegenüber dem rbb: "Es war ein sehr anstrengendes Jahr und es ist schön, dass es so endet."

Im entscheidenden Heimspiel zeigten die "jungen Adler" dabei im ausverkauften Potsdamer Luftschiffhafen einen nervösen Beginn. Erst nach etwa zehn Minuten übernahm die Mannschaft die Spielkontrolle und ließ sie sich von da an nicht mehr nehmen. Mit 15:13 ging es in die Halbzeitpause, in der zweiten Halbzeit wurde es schließlich noch deutlicher.