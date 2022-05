Die Königsklasse für Hockey-Nationalteams gastiert in Berlin

Am Samstag und Sonntag

Die Hockey-Pro-League macht am Wochenende Station in Berlin-Zehlendorf. Die deutsche Herren- und Frauenauswahl treffen jeweils auf die Argentinier. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Besucher.

Im Rahmen der "FIH Pro League" treten sowohl die deutsche Frauen-Auwahl als auch die Männer-Nationalmannschaft am Samstag und Sonntag auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld gegen Argentinien an (21. und 22. Mai).

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Turnier und was die Zuschauer erwartet:

Zum ersten Mal findet die Hockey Pro League des Welthockeyverbandes (FIH) an diesem Wochenende in Berlin statt. Das deutsche Frauen- und das deutsche Männer-Team spielen jeweils zweimal gegen Argentinien.

Die FIH Pro League ist ein Zusammenschluss der aktuell neun stärksten Hockey-Teams der Welt, die sich im gegenseitigen Wettbewerb auf große Turniere wie Weltmeisterschaft, Kontinental-Meisterschaften und Olympische Spiele vorbereiten wollen.

Die Duelle mit den Südamerikanern gelten dabei als Gradmesser für die anstehenden Weltmeisterschaften. Für die Spielerinnen um Kapitänin Selin Oruz beginnt am 2. Juli die Feldhockey-WM in Spanien. Die Männer treten im kommenden Jahr zur WM im indischen Bhubaneswar an (13.-29. Januar 2023).

Wie ist der Zeitplan?

Die Hinspiele finden am Samstag statt. Den Anfang machen die Frauen um 13:30 Uhr, nachmittags ab 16:30 spielen die Männer. Tags darauf beginnen erneut die Frauen, diesmal bereits um 11:30 Uhr, den Abschluss machen die Männer ab 14:30 Uhr.