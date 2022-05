Mit dem 1. FC Union feierte Sebastian Polter 2019 den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Nun kehrt der Stürmer mit dem VfL Bochum ins Stadion An der Alten Försterei zurück. Mit rbb|24 spricht er über Partys, seine Motivation - und Köpenicker Kontakte.

In dieser Saison ist ja bei Union unglaublich viel passiert: Union hat in der Conference League gespielt, im DFB-Pokal nur ganz knapp den Einzug ins Finale verpasst, in der Bundesliga steht der Verein gerade unter den ersten sechs. Was war für Sie persönlich der allerschönste Moment?

Mit dem Klub das erste Mal durch Europa zu fahren, Haifa zu besuchen, Yad Vashem zu besuchen, in Israel zu sein mit dem gesamten Klub, das war außergewöhnlich. Alle Pokalspiele, dazu die drei Derbys, da gab es eine Fülle von besonderen Momenten. Und deshalb ist unser Herz, sind unsere Köpfe auch so voll, weil es eine Vielzahl von tollen Augenblicken gab.

Zeitweise schien sogar die Qualifikation für die Champions League möglich. Da haben manche Union-Fans in den Internetforen geschrieben, dass ihnen bei der Vorstellung schon ein bisschen schwindlig wird, dass demnächst Real oder Liverpool nach Köpenick kommen. Ist Ihnen auch schwindlig geworden?

Ich habe nicht an die Champions League gedacht. Und ich habe mir abgewöhnt, dass mir schwindelig werden kann über die Dinge, die an der Alten Försterei, mit unserem Klub möglich sind - weil: Wer hätte das gedacht, als wir im Mai 2019 aufgestiegen sind, dass wir uns in den ersten drei Jahren Bundesliga zweimal für den internationalen Wettbewerb qualifizieren? Alles ist möglich. Entscheidend ist, dass wir klar bleiben im Kopf, dass wir fleißig bleiben, dass wir bei uns bleiben und dass wir authentisch sind. Zunächst müssen wir versuchen, unseren Job gut zu machen. Und wenn wir das beibehalten und weiterhin vorleben, dann ist wirklich alles möglich.