Lange tat sich Energie Cottbus im Landespokalfinale schwer gegen Krieschow. Der Oberligist wehrte sich und brachte den Favoriten auch offensiv in Bedrängnis. Dann löste Tobias Hasse den Knoten - und Cottbus zieht mit Babelsberg gleich.

Jubel bei Energie Cottbus: Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz setzte sich am Samstagnachmittag in Luckenwalde im Lausitz-Duell gegen den VfB Krieschow mit 2:0 (0:0) durch und ist Brandenburger Landespokalsieger. Es ist der zehnte Pokalgewinn für die Cottbuser, die damit mit dem bisherigen Rekordsieger SV Babelsberg 03 gleichziehen.

Bis zur 90. Minute führte Altglienicke mit 1:0 und sah wie der Berliner Landespokal-Sieger aus. Doch Viktoria schaffte eine Last-Minute-Wende. Der Drittliga-Absteiger traf doppelt in der Nachspielzeit. Nach dem Spiel verabschiedete sich der Trainer.

Viktoria Berlin sichert sich in dramatischer Schlussphase den Landespokal

"Wenn wir unsere Leistung bringen, dann haben wir alle Chancen zu gewinnen", hatte Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz vor der Partie gesagt. Und seine Mannschaft war spürbar gewillt, genau das zu tun. Bereits in der sechsten Minute fehlte nicht viel zur Führung: Krieschow wehrte einen Cottbuser Freistoß aus halbrechter Position an die Strafraumkante ab, dort nahm Janik Mäder den Ball direkt - und schoss nur ganz knapp am Pfosten vorbei.

Cottbus hatte in der Folge gegen den Oberligisten wenig überraschend mehr vom Spiel und in der 17. Minute die nächste Gelegenheit: Axel Borgmann schloss aus der Distanz ab, VfB-Keeper Fritz Pflug konnte sicher parieren. Und der Underdog ließ sich nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil: Kurz darauf hätte er fast gejubelt. Jonas Zickert - wie ein Großteil der Krieschower Spieler mit Cottbuser Vergangenheit - zog aus mehr als 30 Metern ab und der Aufsetzer brachte Toni Stahl im FCE-Tor in ernsthafte Bedrängnis.