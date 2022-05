Live im Ticker - Das passiert bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC

So 29.05.22 | 13:00 Uhr

Bild: Imago/Matthias Koch

Nach dem Klassenerhalt auf den letzten Drücker läuft am Sonntag die Mitgliederversammlung von Hertha BSC. Der Unmut ist groß - und zeigt sich in Abwahlanträgen gegen das Präsidium. Investor Lars Windhorst wird teils rüde empfangen. Alles Wichtige im Live-Ticker



Update, 12:46 Uhr: Aufsichtsratsvorsitzender kritisiert Kommunikation mit Präsidium In einer emotionalen Rede hat der Aufsichtsratsvorsitzende Torsten-Jörn Klein über die vergangenen Monate gesprochen und die Kommunikation mit Ex-Präsidenten Gegenbauer kritisiert. Zwischen Januar und Mai 2022 habe es zehn Sitzungen des Aufsichtsrates gegeben, "so viele wie noch nie in einer so kurzen Zeitspanne", sagte Klein. "Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für den Vereinsfrieden und sorgt dafür, dass der Verein in der öffentlichen Meinung gut dasteht. Doch genau das war nicht der Fall." In Bezug auf die öffentlichen Meinungs-Verschiedenheiten zwischen Windhorst und dem Präsidium sagte Klein: "Diese Herthanerinnen und Herthaner, die in dieser Halle sitzen, nicht das Präsidium oder die Gremien sind der höchste Rat unseres Vereins." Damit gab er Einblicke, wie die vergangenen Monate zwischen Aufsichtsrat, Präsidium und den strategischen Partner Tennor um Lars Windhorst abliefen. Die öffentlich ausgetragenen Konflikte bei Hertha BSC hätten aufzuhören, sagte Klein. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die zukünftige Arbeit mit dem neuen Präsidium erfolgreicher ablaufen werde.

Update, 12:15 Uhr: Termin für Präsidenten-Wahl steht Der Termin für die Wahl des Gegenbauer-Nachfolgers steht: Er soll bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Juni (11 Uhr) gewählt werden, kündigte Manske an.

Versammlungsleiter Dirk Lentfer spricht während der Begrüßung. Bild: dpa/Soeren Stache

Update, 12:10 Uhr: Manske wirbt um Einigkeit Bei seinem Präsidiums-Bericht hat Interims-Präsident Thorsten Manske um Einigkeit im Klub geworben. "Sie alle, liebe Herthanerinnen und Herthaner, sind wichtige Stützen unseres Vereins und Botschafter unseres Klubs", sagte er in Richtung der anwesenden Mitglieder unter aufbrandendem Applaus. "Wir müssen wieder deutlich näher an die Menschen in der Region und in unserer Stadt heranrücken." Der jüngste Erfolg in der Relegation gegen den Hamburger SV dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei Hertha in den zurückliegenden Spielzeiten "auf- und abseits des Spielfeldes" teils "kein guter Job gemacht" worden sei. Manske bedauerte den Eindruck "der Hinterzimmer-Politik" im Verein. Dann sprach Manske über seinen aus dem Amt geschiedenen Vorgänger: "Werner Gegenbauer hat bei seinem Rücktritt zu Wochenbeginn großen Mut bewiesen, um den Weg für einen Neustart bei Hertha freizumachen. Dafür gebührt ihm Respekt." Manske dankte Gegenbauer für sein langjähriges Engagement - was von den meisten Mitgliedern mit Applaus, von einigen mit Buh-Rufen quittiert wurde. Manske stellte außerdem die Weichen für einen Neubeginn des als kompliziert geltenden Verhältnis zwischen Klubführung und Investor: "Herr Windhorst, ich reiche Ihnen die Hand und bitte Sie inständig: Lassen Sie uns mit- aber nicht mehr übereinander reden." Damit spielte Manske auf Windhorsts öffentliche mediale Kritik an den Hertha-Entscheidern an. "Lassen Sie uns gegenseitig mit Vertrauen und Respekt begegnen", sagte Manske. Dieses Angebot wolle er ihm "heute vor anwesenden Publikum" unterbreiten. "Ich wünsche mir, mit meinem gesamten Gremium im Verein, dass wir in eine neue Zeitrechnung aufbrechen. Die Zukunft muss jetzt, hier und heute beginnen." Auf Twitter hat der "Big City Club" in Manskes Rede jedenfalls schon klare Bewerbungstendenzen vernommen:

Update, 11:55 Uhr: Rund 2.500 Mitglieder in der Messehalle 20 Nun gibt es die offiziellen Zahlen: 2.491 Mitglieder sind zur Mitgliederversammlung gekommen - 2.385 von ihnen sind stimmberechtigt.

Update, 11:43 Uhr: Windhorst zwischen Applaus und Pfeifkonzert Bereits vor seiner eigentlichen Ansprache sorgt Lars Windhorst für Emotionen in der Messehalle. Während Versammlungsleiter Dirk Lentfer die einzelnen Tagesordnungspunkte vorliest und dabei die Wortmeldung des Investors ankündigt (Tagesordnungspunkt elf), brandet unter Teilen der Anwesenden Applaus auf, gleichzeitig ist ein gellendes Pfeifkonzert vernehmbar. Vereinzelt recken sich Mittelfinger in die Höhe. Der Investor erhebt sich kurz von seinem Platz in der ersten Reihe, winkt in die Menge, setzt sich dann wieder.

Bild: picture alliance/dpa/XAMAX | XAMAX

Update, 11:36 Uhr: Abberufungs-Anträge vorgezogen Tagesordnungspunkt 5a statt 12: Die Abberufungs-Anträge gegen Mitglieder des Präsidiums wurden nach Abstimmung in der Halle vorgezogen.

Update, 11:12 Uhr: Manske: "Respektvoll miteinander umgehen" Der kommissarische Präsident Thorsten Manske hat die Mitgliederversammlung mit einer kurzen Ansprache eröffnet. "Lasst uns die notwendigen Entscheidungen heute gemeinsam diskutieren und diese Entscheidungen an den Interessen von Hertha BSC orientieren", sagte der Stellvertreter des zu Wochenbeginn zurückgetretenen Präsidenten Werner Gegenbauer in Richtung der mehr als 2.000 anwesenden Mitglieder. Ein (Freud’scher?) Versprecher sorgte für lautes Gelächter im Saal: "Lasst uns heute respektlos - Entschuldigung - respektvoll miteinander umgehen."

Investor Lars Windhorst und Noch-Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller. Bild: Imago/Matthias Koch

Update, 11:05 Uhr: Windhorst sitzt in der ersten Reihe Lars Windhorst ist angekommen und wird wohl tatsächlich auf der Mitgliederversammlung zu den Anhängern sprechen. Eben nahm der Millionen-Investor in der ersten Reihe zu seiner ersten Mitgliederversammlung Platz, nahm die Begrüßungen vom scheidenden Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller und Manager Fredi Bobic entgegen.

Update, 11:03 Uhr: Fan-Plakat gegen Windhorst Einige Fans von Hertha BSC haben bereits vor Beginn der Mitgliederversammlung ihren Protest gegen Millionen-Investor Lars Windhorst zum Ausdruck gebracht. Vor Messehalle hängten sie ein riesiges Transparent mit dem Schriftzug "Windhorst raus!" auf. Dieses Plakat war bereits bei den vergangenen Heimspielen in der Fußball-Bundesliga in der Ostkurve im Berliner Olympiastadion zu sehen gewesen. Den bislang dazugehörigen Teil "Gegenbauer raus" haben die Fans nach dem Rücktritt von Hertha-Präsident Werner Gegenbauer am Dienstag mittlerweile entfernt.

Bild: rbb

Das wird wichtig bei der Mitgliederversammlung

Auf dem Berliner Messegelände unter dem Funkturm findet am Sonntag seit 11 Uhr die mit Spannung erwartete Mitgliederversammlung von Fußball-Bundesligist Hertha BSC statt. Nach der sportlichen Talfahrt des Klubs und dem nur knapp geschafften Klassenerhalt wird mit Unmutsäußerungen der Fans gerechnet. Gegen das komplette Präsidium wurden Abwahlanträge eingereicht, Vereinspräsident Werner Gegenbauer ist bereits zurückgetreten. Erstmals wird auf der Versammlung Investor Lars Windhorst zu den Fans sprechen. Der Unternehmer hat in den vergangenen drei Jahren 375 Millionen Euro für Hertha zur Verfügung gestellt und erhofft sich künftig mehr Einfluss auf die Vereinspolitik. Einen genauen Überblick über die Tagesordnung gibt es hier [herthabsc.com].

IMAGO / Sven Simon Magath-Nachfolger offenbar gefunden - Sandro Schwarz soll laut Medienbericht neuer Hertha-Trainer werden Hertha BSC hat offenbar den Nachfolger von Felix Magath gefunden. Nach einem Bericht des "Kicker" soll Sandro Schwarz neuer Coach des Fußball-Bundesligisten werden. In der Bundesliga war der gebürtige Mainzer zuletzt vor drei Jahren tätig.



Der Verein soll offenbar auch einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung (CEO) bekommen. Darauf hat sich der Aufsichtsrat nach Informationen des rbb vom Samstag verständigt. Damit wird die unbesetzte Stelle von Carsten Schmidt nachbesetzt, der den Posten im Oktober vergangenen Jahres aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte. Wer neuer CEO und damit der Chef von Manager Fredi Bobic wird, klärt sich jedoch erst nach der Mitgliederversammlung des Vereins. Wie der rbb erfuhr, wird ein interner Kandidat als neuer CEO bevorzugt. Die "Bild" berichtet hingegen, dass mit Robert Schäfer ein Externer als Kandidat diskutiert wird.

