Bereits am Freitag hatte sich der Österreicher Lucas Auer nach seinem Sieg zum Saisonauftakt in Portugal auf dem Lausitzring die Pole Position gesichert. Das Rennen am Samstag beendete der Mercedes-Pilot schließlich auf Rang drei. Zweiter wurde mit Luca Stolz ein weiterer Mercedes-Fahrer.

Der Südafrikaner Sheldon van der Linde vom Team Schubert Motorsport hat am Samstagnachmittag das erste Rennen des DTM-Rennwochenendes auf dem Lausitzring gewonnen. Seit Freitag und noch bis Sonntag ist die DTM zu Gast in der südlichen Niederlausitz und absolviert dort die Saisonrennen drei und vier.

Bis zur 90. Minute führte Altglienicke mit 1:0 und sah wie der Berliner Landespokal-Sieger aus. Doch Viktoria schaffte eine Last-Minute-Wende. Der Drittliga-Absteiger traf doppelt in der Nachspielzeit. Nach dem Spiel verabschiedete sich der Trainer.

Viktoria Berlin sichert sich in dramatischer Schlussphase den Landespokal

Schon während des Starts im dritten von insgesamt 16 Saisonrennen zog van der Linde an Auer vorbei. Nachdem dieser am ersten Rennwochenende im portugiesischen Portimao noch gewonnen hatte, bereitete ein schwacher Boxenstopp Auer am Samstag zusätzliche Probleme.

Auch der Titelverteidiger Maximilian Götz tat sich auf dem Lausitzring erneut sichtlich schwer. Für den Mercedes-Piloten reichte es nach zuletzt wenig überzeugenden Leistungen erneut nur für Rang zehn. David Schumacher, Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher, schied vorzeitig aus.

Lucas Auer hingegen sicherte sich am Samstag zwar nicht den zweiten Saisonsieg, sehr wohl aber die Führung in der Gesamtwertung. Mit 44 Punkten führt der Österreicher dort nach drei Rennen knapp vor Mirko Bortolotti (Lamborghini, 43 Punkte) und Sheldon van der Linde (38). Am Sonntag (13:30 Uhr) steht auf dem Lausitzring auch das vierte Rennen der Saison auf dem Programm.