"Besser hätte man das Drehbuch nicht schreiben können. Am Ende ist alles gut gegangen und ich bin sehr zufrieden", erzählt Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand am Tag nach dem Titelgewinn. Für die Berliner war es eine lange Saison mit vielen Höhen, aber auch Tiefen, in der am Ende ein einziges Spiel über den Erfolg des ganzen Jahres entschied.

Fast 9.000 Zuschauer in der ausverkauften Berliner Max-Schmeling-Halle erlebten am Samstag die Krönung einer packenden Finalserie um die deutsche Meisterschaft im Volleyball. Im entscheidenden fünften Spiel setzten sich die BR Volleys gegen die Dauerrivalen aus Friedrichshafen durch und feierten ihren zwölften nationalen Titel vor unglaublicher Kulisse - den sechsten in Serie.

Als erste Mannschaft seit Einführung der Playoffs in der Volleyball-Bundesliga im Jahr 1987, gelang es den Volleys, nach einem 0:2-Rückstand in der Finalserie noch den Titel zu gewinnen. Dass es überhaupt so knapp war, war nach dem Saisonverlauf etwas überraschend. Denn in der Hauptrunde verloren die Berliner kein einziges Spiel und strahlten pure Dominanz aus. "Wir haben fast im Vorbeigehen alle Spiele gewonnen", sagt Niroomand. Auch in der Champions League überzeugten die Berliner und schafften es überraschend bis ins Viertelfinale, in dem sie gegen Trentino ausschieden . Die Italiener sollten es später bis ins Finale um den europäischen Thron schaffen.

Warum es am Ende noch einmal so knapp wurde, weiß auch Geschäftsführer Niroomand nicht so wirklich. Am spielerischen Talent und am Personal habe er keine Zweifel. Die Volleys hätten den besten Kader der Liga. Er glaubt eher an eine Unterforderung seiner Mannschaft. "Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist das Mentale. Ich glaube für uns ist es in der Hauptrunde zu einfach gelaufen. Wir hatten eine eingespielte Mannschaft, in der viele Spieler schon seit Jahren zusammenspielen. Das ist ein riesiger Vorteil", sagt er. Andere Mannschaften wie Friedrichshafen hätten es schwerer gehabt und mehr Probleme überwinden müssen. Das hätte aber ihre mentale Stärke verbessert und zusammengeschweißt, erklärt Niroomand.

"Wir sind gut in die Saison gestartet und haben dann angefangen, uns mental nur auf die Champions League zu konzentrieren. Nach dem Ausscheiden dort, sind wir dann den Berg runtergekullert. Da wieder hochzukommen hat lange gebraucht", sagt er.

Am Ende könnte es also an der Konzentration und am mentalen Fokus gelegen haben, dass es noch einmal so knapp wurde. Doch genau im richtigen Moment schienen die Berliner diese wiedergefunden zu haben und krönten die Saison mit einem historischen Comeback und ihrem sechsten Titel in Folge. "Das ist Sport. Mit einem Sieg, an einem Tag, in einem Spiel kann die ganze Darstellung wieder ganz anders aussehen", sagt der Geschäftsführer.