Nach seiner insgesamt dritten Saison im Berliner Trikot stellt sich der 26-Jährige demnach zur nächsten Spielzeit einer neuen Herausforderung in einer anderen Liga. Nachdem sich der Mittelblocker im ersten Playoff-Finale eine Bänderverletzung zuzog, ist er inzwischen wieder vollständig genesen und geht mit dem Team USA in der Volleyball Nations League ans Netz.

Der US-Amerikaner Jeffrey Jendryk wird den deutschen Volleyball-Meister BR Volleys mit noch unbekanntem Ziel verlassen. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung am heutigen Mittwoch bekannt.

Direkt vom College kommend überzeugte Jeff Jendryk schon in den Jahren 2018 bis 2020 bei den BR Volleys, ehe er sich anschließend in Polen bei Asseco Resovia Rzeszow versuchte. Nach seiner Rückkehr in die deutsche Hauptstadt war der Blockspieler in der zurückliegenden Spielzeit erneut ein unverzichtbarer Bestandteil der Mannschaft von Coach Cedric Enard.

Aufgrund der Verletzung von Anton Brehme befand sich der US-Amerikaner gemeinsam mit Nehemiah Mote im Dauereinsatz, bevor er sich im ersten Playoff-Endspiel gegen den VfB Friedrichshafen eine Bänderverletzung zuzog und deshalb im weiteren Verlauf der Finalserie nicht mehr eingreifen konnte.