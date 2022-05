Das große Happy End haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam verpasst. Die Vize-Meisterschaft in dieser Saison ist für die Brandenburgerinnen aber ein erneuter Meilenstein in der noch nicht abgeschlossenen Entwicklung. Von Jonas Bürgener

Mit Naranjo Hernández als Trainer gelangen dem SC Potsdam in der Volleyball-Bundesliga zunächst dritte Plätze. Im Jahr 2021 stand das Team aus der Landeshauptstadt Brandenburgs zudem erstmals in der Vereinsgeschichte im DVV-Pokalfinale. Mit dem Gewinn der Vize-Meisterschaft in diesem Jahr qualifizierte sich der SC Potsdam zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League und den Supercup.

Die jüngsten Ereignisse sind trotzdem nicht der einzige Grund für die Vertragsverlängerung. "Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil ich mich hier sehr wohlfühle – unabhängig vom Erfolg in diesem Jahr", hieß es von Naranjo Hernández. "Der Verein investiert sehr viel Kraft, um ihn größer und stärker werden zu lassen. Es gibt viele Verbesserungen, die meine Arbeit betreffen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich spüre das Vertrauen in meine Person, die Projekte zum Ziel zu führen. Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Hier gibt es alles, was ich brauche. Ich habe mich hier von Anfang an zu Hause gefühlt."