Der Typ für die besten Antworten war in den vergangenen Jahren auf jeden Fall Vladimir Lucic aus Belgrad, Münchens Fixpunkt und Anführer, Spitzname "baby-faced killer", der wohl beste Spieler der Liga. Einer, der seine Kraft daraus zieht, dass es gegen ihn läuft. Aber fit ist er schon lange nicht mehr, am Ende von Spiel 1 griff sich der 32-Jährige an die Rückseite seines Oberschenkel und humpelte raus. Was kranke oder verletzte Spieler wirklich haben, wird in Playoff-Serien traditionell streng geheim gehalten, man will dem Gegner keine Schwäche zeigen. Als es nicht mehr zu vermeiden war, teilten die Bayern am Dienstag mit, Lucic fehle wegen "muskulärer Probleme im Adduktorenbereich". Das ist alles.

Die Sportwettenanbieter sahen die Münchner vor der Angelegenheit am Dienstag noch immer weit vorne, ja gut, die Verletzten, ja gut, die arg schnaufenden Profigesichter bei der Niederlage in Berlin, aber: "Das Spiel war ein Tritt in den Hintern, unsere Antwort gibt es am Dienstag auf dem Feld", verkündete der Trainer der Münchner, Andrea Trinchieri, vorab.

Aus dem Hintergrund müsste Lucic schießen, aber Lucic ist nicht mal in der Halle und man ahnt: Die Münchner stecken in der Tinte. Spiel 2 der Finalserie um die deutsche Meisterschaft am Dienstagabend, das erste hat der stolze FC Bayern in Berlin schon abschreiben müssen , vor den eigenen Fans in München sollte dieser Makel doch wieder zu beheben sein. Soweit der Plan.

Aber wie sehr er seinem Team fehlt, das kann an diesem Abend hier jeder in Lucics Habitat Obersendling sehen, egal ob im weißen Gratis-Shirt, das der Verein auf jedem der 6.500 Sitze drapierte, oder in gelb und blau links oben unterm Dach. Da schlachtenbummeln die Alba-Fans, 597 Kilometer sind sie am Morgen die A9 runtergezuckelt, 597 werden sie nach Spielende wieder hochzuckeln. Man schwitzt in der Halle fast so arg, wie draußen unter der Münchner Junisonne.

Die Spieler unten auf dem Parkett vergurken heute das, was sie beim ersten Spiel in Berlin reingehauen haben: Der Dreier fällt nicht. München fällt aber wenig anderes ein, die Fast Breaks kommen nicht in Gang, den Pick'n'Roll verteidigt Alba gut, auch unter den Brettern siehts für Bayern mau aus. Die Berliner dagegen haben wieder die richtigen Händchen: der zirka 2,21 Meter lange Christ Koumadje macht seine Sache gut, Olinde und da Silva überzeugen beim Abgreifen ebenfalls, sie holen je sechs Rebounds und bringen Alba immer wieder zweite Chancen. Auch Albas Anführer Luke Sikma, zuletzt ein wenig der Passivität verdächtigt, gibt seinem Team genau was es braucht. Er spielt energischer, konkreter. Mit seinen elf Punkten trägt er entscheidend dazu bei, dass der Titelverteidiger viel öfter in der Zone erfolgreich ist als die Bayern.

Und Sikma beweist wieder sein Gespür für das, was auch eine Gruppe von Berufssportlern im Scheinwerferlicht braucht: Spaß bei der Arbeit. Beim Einwerfen scheitert Sikma bei einem lockeren Dunkversuch und seine Kollegen lächeln, er auch. Beim zweiten Mal klappt es und Sikma stößt einen übertrieben bescheuerten Brunftschrei aus. Jetzt lachen sich alle kaputt. Es sind Kleinigkeiten, vom Rumkaspern ist noch keiner deutscher Meister geworden. Aber beobachtet man die Bayern, lacht da keiner, und man sieht, was ein fehlendes Ventil ausmachen kann.