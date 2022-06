19 Spiele am Stück hat Alba Berlin gewonnen, die Welle trägt das Team auch im Finale gegen den FC Bayern. Am Freitag könnte Alba vor ausverkauften Rängen zum dritten Mal in Folge deutscher Meister werden - wenn die Gäste nicht die Party crashen. Von Sebastian Schneider

Drei Jahre ist das jetzt her, es war die letzte Finalserie, die die prominenter besetzten Münchner für sich entschieden. Diese Woche ist alles umgekehrt. Am Dienstag gewann Alba Berlin auch das zweite Finalspiel dieser Serie und zwar mit 71:58 vor den Augen der Münchner Fans, Uli Hoeneß eingeschlossen. Am kommenden Freitag um 19 Uhr könnte die Mannschaft des Trainers Israel Gonzalez den dritten Meistertitel in Folge feiern - dann hätte sie den FC Bayern sieglos in die Sommerferien geschickt. Wie würde man "Sweep" auf bayerisch sagen? Vielleicht: "Kehraus" [br.de] . "Wir wollen es unserem Heimpublikum gönnen", sagte Berlins hochgewachsener Bayer Oscar da Silva.

Es stand 2:0, ein einziger Heimsieg fehlte noch bis zum Glück, aber vor dem dritten Finale hielt sich der Gegner noch rhetorisch im Spiel. "In dieser Saison standen wir schon öfter mit dem Rücken zur Wand", sagte der erste. "Wir haben in beiden Spielen die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen, in München waren wir sogar näher dran", sagte der zweite. "Wir müssen unseren Stil, unser Tempo spielen und rausgehen und gewinnen", sagte der Dritte. Vier Tage später war Bayern München deutscher Meister. Durch einen "Sweep" gegen Alba Berlin.

Hoffnung ist ein angenehm vager Begriff, alles lässt sich hineindeuten. Hörte man genauer hin, was die frustrierten Münchner da am Dienstag in die Reporterblöcke und Mikrofone diktierten, fiel auf: Davon, diese Serie noch zu gewinnen und deutscher Meister zu werden, sprach am Dienstag keiner mehr. Es klang eher nach: Wenigstens ein Sieg. Wenigstens nicht gesweept, also aus der Saison gefegt, werden. Selbst der Ehrenpräsident Uli Hoeneß glaubt offenbar nicht mehr an eine Wende. Er hatte am Dienstag beste Sicht von seinem Platz in der zweiten Reihe und er sah, dass nichts gut war. Die Münchner Mannschaft habe zwar einen starken Charakter, sagte Hoeneß danach bei "Sky". Aber seine Zuversicht sei gering.

Der Verein seiner Heimatstadt zeigte nach dem ratlosen Auftritt in München , dass man 2019 den Sprüchen der unterjochten Berliner offenbar gut zugehört hat. "Es ist nicht Neues, in Berlin zu gewinnen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht", sagte zum Beispiel der Bayern-Kapitän Nihad Djedovic. "So lange wir spielen, haben wir Hoffnung. Wir fahren nicht nach Berlin ohne Hoffnung", fügte er hinzu.

In diesen Playoffs haben die Berliner noch kein einziges Spiel verloren. Sie haben überhaupt seit 19 Spielen nicht mehr verloren. Die Münchner konnten daran selbst in ihrer eigenen, ausverkauften Halle vor knapp 6.500 klatschpappenden Fans nichts ändern. Sie blieben das gesamte Spiel über im Rückstand. Zwischenzeitlich führte Alba mit 17 Punkten.

Dass Albas vorheriger Topscorer Marcus Eriksson ebenfalls seit Monaten zuschauen muss und Mannschaft und Trainerteam es trotzdem geschafft haben, seine durchschnittlich 13,5 Zähler zu kompensieren, dass auch Israel Gonzalez in seiner ersten Saison als Cheftrainer immer wieder umdisponieren musste, weil jemand verletzt oder krank war und dass die Mannschaft kaum weniger Meter in den Beinen hat - darüber hört man auffällig wenig.

Es spricht in ihrer derzeitigen Verfassung nichts dafür, dass die Münchner diesen Husarenstreich wiederholen können. Eher wird es eine titellose Saison, zu wenig angesichts der Gehaltskosten dieses Kaders. Die fest eingeplanten Scorer und Ballverteiler Hilliard und Walden fehlen seit langem verletzt, jetzt auch noch Vlado Lucic. Dazu die mehr als 80 Spiele, das betonen die Münchner Verantwortlichen immer wieder, wie man das so macht, um die Aufmerksamkeit auf diese Dinge zu lenken.

Immer wieder war auf seinen Stationen zu beobachten, wie sich die Beziehung zwischen Trainer und Team im Laufe der Saison abnutzte. Trinchieri wirkte zunehmend gereizt, erschöpft, frustriert. So wie seine Spieler. Auch in diesen Tagen drängt sich dieser Eindruck auf. Ognjen Jaramaz, den der Trainer in den Spielen davor nicht mal in den Kader genommen hatte, sollte am Dienstag in der zweiten Hälfte des Spiels einen Großteil der Offensive schultern. Als Trinchieri ihn in einer Szene anblaffte, winkte der blonde Jaramaz nur ab. Zum zweiten Mal in Folge ist die Bayern-Mannschaft zum Ende der Saison über ihren Zenit, körperlich, vielleicht auch geistig. Seit dem Euroleague-Aus gegen Barca deutet die Kurve nach unten.

Nehmen wir Jaleen Smith: Vergangenen Sommer wechselte er als wertvollster Spieler der Bundesliga aus Ludwigsburg nach Berlin, ein instinktiver Scorer und exzellenter Verteidiger. Eigentlich. Aber anfangs fremdelte Smith mit dem freien Spiel, der Aito-Schule. Alles sah mühsam aus. "Bin ich hier wirklich richtig?", drückte sein Spiel aus, er geisterte herum. Fast ein Jahr danach federt Smith wie ein Tennisspieler übers Feld, auch am Dienstag in München nahm und traf er schwierige Würfe mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit.

Albas Mantra der Entwicklung steht dem entgegen. Gonzalez‘ Lehrmeister Aito sprach in Berlin immer davon, dass es nur darum gehe, dass die Mannschaft sich auf einen Weg des Lernens begebe. In jedem Training, in jedem Spiel sollte sie eine Kleinigkeit besser werden. Die Spielergebnisse seien nur die Folge, nicht die Bedingung. Er hat den Basketball damit sicher nicht neu erfunden und Spieler entwickeln wollen viele – auch in Trinchieris Aufgabenprofil wurde das explizit vermerkt. Aber Alba setzt seit Aitos Ära konsequenter als alle anderen darauf.

Blatts Kollege in der Rhythmusgruppe, Maodo Lo, auch so ein Fremdler zu Beginn seiner Alba-Zeit, hat die beste Saison seiner bisherigen Karriere hinter sich. Lo war auch vorher sehr gut und jeder wusste das. Aber nun wirkt sein Spiel, als habe es auf alles eine Antwort.

Oder Tamir Blatt: Als er 2021 aus Israel kam, schienen die Passwege für ihn zugetackert, seine Wurfauswahl war flatterhaft und überhastet. Blatt überdrehte, wirkte verunsichert. Es war alles eine Nummer zu groß für ihn. Der Point Guard, der Alba in diesen Tagen antreibt, ist ein anderer Spieler. Der 25-Jährige findet Lücken, in die andere niemals einen Pass wagen würden, drückt gnadenlos aufs Tempo. Der eine oder andere Dreier ist immer noch für die Katz, aber Blatts Mut und Frechheit retten den Berlinern inzwischen Spiele. Man merkt ihm an, dass ihn das Vertrauen der Trainer stärker gemacht hat. Die Fehler waren nicht umsonst.

Eine Woche hatte Alba Berlin vor dem Finale gegen Bayern spielfrei, die Münchner hingegen mussten noch 48 Stunden zuvor Schwerstarbeit im Halbfinale verrichten. Am Ende gewann Alba das erste Spiel am Freitag mit 86:73 - aber so klar war es nicht. Von Sebastian Schneider

Bayern richtete seine Strategie in den letzten Jahren an wenigen Stars aus, die dann einen Großteil des Outputs liefern müssen und entsprechend bezahlt werden. Umkehrschluss: Wer wenig spielt, ist weniger wichtig und hat weniger Kredit bei Fehlern. Jetzt, wo das Fundament der verletzten Vielspieler fehlt, funktioniert die ganze Statik der Bayern nicht mehr. Sie müssen improvisieren, brauchen jeden Mann und selbst das Basketballbrain Trinchieri stößt hier sichtlich an seine Grenzen. Es läuft dann in der Regel darauf hinaus: Aufposten, Eins gegen Eins, oder Dreier von Andi Obst. Am Dienstag standen sich Trinchieris Spieler in manchen Szenen fast auf den Füßen, guckten sich verständnislos an – der eine wusste nicht, was der andere tat.

Alba dagegen findet inzwischen auch nach zähen, fehlerreichen Arbeitstagen wie denen dieser Finalserie immer wieder in die Spur. Ob in Berlin oder nun in München, Gonzalez' junge Mannschaft machte nach Fehlern einfach weiter, blockierte jeden noch so zart angedeuteten Lauf der Bayern. Wie immer im Basketball ist der Schlüssel dazu die Verteidigung.

Diese Boss-Einstellung hatten in früheren Duellen fast immer nur die Münchner, sie gehörte zu ihrem Selbstverständnis. Aber die Lehrjahre unter Aito und nun Gonzalez haben den Alba-Basketball nicht nur fluffiger und vielseitiger, sondern auch widerstandsfähiger werden lassen. Letzteres dürfte vor allem das Verdienst des jetzigen Chefs sein. Mit dem Spaß und dem Flow kam die Gewissheit, dass alles gut werden kann und am Ende in "Hardware" mündet, wie Kapitän Luke Sikma bissfest-metallene Pokale zu nennen pflegt. Am Freitag könnte ihm der nächste überreicht werden.