96:81 bei Bayern München - Alba Berlin holt dritten Titel in Folge

So 19.06.22 | 16:58 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: imago images/Tilo Wiedensohler

Alba Berlin ist zum dritten Mal in Folge Deutscher Basketball-Meister. Nach der überraschend deutlichen Heimniederlage in Spiel drei zeigte die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez dabei in Spiel vier ein komplett anderes Gesicht.

Alba Berlin ist erneut deutscher Basketball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez sicherte sich am Sonntag im vierten Final-Spiel mit einem 96:81 beim FC Bayern München den nötigen dritten Sieg. Es ist die elfte Meisterschaft insgesamt und der dritte Titel in Folge. Nachdem Alba am vergangenen Freitag den vorzeitigen Meisterschaftsgewinn vor eigenem Publikum noch verpasst hatte und dabei von Beginn an einen nervösen Eindruck hinterließ, zeichnete sich in Spiel vier ein gänzlich umgekehrtes Bild. Berlin startete selbstbewusst und mit einem 11:0-Lauf. Egal, was die Bayern sich in der Verteidigung einfielen ließen, Alba fand jederzeit eine passende Lösung und verteidigte selbst aufmerksam.

Alba in allen Belangen überlegen

Und während in Spiel drei die ersten zehn Drei-Punkt-Versuche allesamt nicht ihr Ziel trafen, verwandelte Alba in der ersten Halbzeit fünf von elf Versuchen und somit gute 45 Prozent. Die Bayern hatten auch in dieser Kategorie mit 25 Prozent deutlich das Nachsehen. Aber auch unter dem Korb fanden die Berliner immer wieder Punkte, die sich dabei auf ihren gewohnten Alba-Ball der schnellen Passfolgen verlassen konnten. Der Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften wurde auch im zweiten Durchgang deutlich. Zwar starteten die Bayern mit viel Entschlossenheit, doch Alba konterte mit einem 12:0-Lauf, baute die Führung so immer weiter aus. Vor 5.469 Zuschauern kam Bayerns impulsiver Trainer Andrea Trinchieri so nicht nur wegen der hohen Temperaturen in der Halle ins Schwitzen, sondern auch, weil keine seiner Ideen etwas am Spielverlauf zu ändern vermochte. So rief der Italiener während einer Auszeit inmitten des dritten Drittels nurmehr verzweifelt "Rebounds, Rebounds", denn auch hier dominierten die Berliner.

Thiemann wird Final-MVP

Zwar startete Bayern mit einem 9:0-Lauf in das vierte Viertel, doch Alba überstand auch diese von Nervosität und vielen Fehlern geprägte Phase der Partie. Ein Dreier von Topscorer Jaleen Smith (23 Punkte) etwa fünf Minuten für Schluss besorgte den 81:63-Zwischenstand und war so etwas wie eine Vorentscheidung gegen die womöglich aufkeimenden Comeback-Hoffnungen der Münchner. Der Rest war Auslaufen bis zum Jubel, der bei Johannes Thiemann noch eine persönliche Note erhielt. Der 28-Jährige wurde nach Spielschluss zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt und dachte gegenüber der ARD trotzdem noch an das Spiel vom Freitag: "Es war bodenlos, wie wir in Berlin gespielt haben. Ich glaube, da waren wir mit dem Kopf schon zu weit." Lobende Worte für die entscheidende Partie gab es anschließend auch vom Gegner. So sagte Bayerns Nick Weiler-Babb am Mikrofron von Magenta Sport: "Sie haben zur richtigen Zeit richtig gut gespielt. Es war eine starke Teamleistung." Albas Oscar da Silva hingegen sagte: "Super geil. Mit so einer tollen Truppe. Unbeschreiblich. Schade, dass wir es nicht am Freitag vor heimischen Publikum schaffen konnten." Allerdings ist das fast schon Alba-Tradition. Es war die vierte Berliner Meisterschaft in Folge, die die Mannschaft in einem Auswärtsspiel sicherte.

