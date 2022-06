Mit der dritten Meisterschaft in Serie hat Alba Berlin eine außergewöhnliche Saison gekrönt. Das vierte Finale in München stand dabei symbolisch für die Arbeit der Berliner und deren erfolgreiche letzte Monate. Von Jakob Lobach

Der letzte Gang des Jaleen Smith markierte den Anfang der Berliner Feierlichkeiten. 69 Sekunden waren am späten Sonntagnachmittag im ebenso vollen wie heißen Münchener Audi Dome noch zu spielen, als Alba Berlins Flügelspieler das Parkett verließ. Mit einem flächendeckend von Schweiß getränktem Trikot trat der Berliner Basketballer vom Feld - und einem Grinsen, das breiter nicht hätte sein können. Das Empfangskommando auf der Bank: ein euphorischer Louis Olinde, ein ebenso breit grinsender Maodo Lo und der zur Umarmung bereitstehende Johannes Thiemann. Knapp anderthalb Minuten später ertönte in München die Schlusssirene und Alba Berlin hatte seine dritte Deutsche Meisterschaft in Serie endgültig sicher.

Alba Berlin ist zum dritten Mal in Folge Deutscher Basketball-Meister. Nach der überraschend deutlichen Heimniederlage in Spiel drei zeigte die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez dabei in Spiel vier ein komplett anderes Gesicht.

Dabei hatten die Dinge keine 48 Stunden zuvor noch ganz anders ausgesehen. Mit der vielleicht schlechtesten Saisonleistung hatten die Berliner am Freitagabend in der ausverkauften eigenen Halle den ersten Meisterschafts-Matchball im Finale gegen den FC Bayern verpasst. Bei kaltgestelltem Sekt und geladenen Konfettikanonen war man beim 60:90 gegen den bajuwarischen Rivalen chancenlos gewesen.



Nicht so am Sonntag: In München, dort wo Alba bereits in den vergangenen zwei Saisons Meister geworden war, spielten die Berliner wie ausgewechselt. Mit einem 96:81-Sieg gegen einen nun seinerseits chancenlosen FC Bayern machten die Berliner das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg perfekt – in einem Spiel, das in vielerlei Hinsicht symbolisch für Albas außergewöhnlich gute Saison stand.

Dabei war es besagter Jaleen Smith, der das erste Bild mit Symbolcharakter lieferte. Noch am Freitag hatte Smith sich so schwergetan wie in seinen ersten Alba-Monaten. Lange hatte er nach seinem Wechsel aus Ludwigsburg gebraucht, um im für ihn neuen Berliner System anzukommen. Aber irgendwann war es ihm gelungen.



Smith wurde im Laufe der Saison zu dem Leistungsträger, den man sich bei Alba erhofft hat und der auch am Sonntag in Spiel vier ablieferte. Nach 90 Sekunden hatte der Guard im Alleingang mit zwei Dreiern Albas Ausbeute aus Spiel drei eingestellt. Vier weitere Treffer aus der Distanz ließ Smith noch folgen, aus teils abenteuerlichen Entfernungen und trotz guter Verteidigung.

Aber noch ein weiterer Berliner leistete am Sonntag einen großen Beitrag zum guten Alba-Start: Johannes Thiemann. Durchaus überraschend hatte Alba-Trainer Israel Gonzalez diesen zu Beginn des Spiels anstelle von Albas Anführer Luke Sikma aufs Parkett geschickt. Dort tat Thiemann das, was er schon seit Monaten tut: Der Forward punktete mit dem Rücken zum Korb, glänzte als Passer, verteidigte leidenschaftlich und erarbeitete sich Rebounds.



Als sich Bayerns Trainer Andrea Trinchieri beim Stand von 13:2 für Alba die Stirn rieb, als ob ihn dort eine hartnäckige Migräne plagte, hatte Thiemann sieben Punkte erzielt und die sechs Zähler von Smith vorbereitet. "Thiemann hat zehn Punkte gemacht. Wir müssen ihn stoppen", schrie Trinchieri kurz darauf in einer Auszeit. Ein weiteres Attest für den großen Anteil, den der später zum wertvollsten Spieler der Finalserie (MVP) ausgezeichnete Thiemann an Albas Erfolg hatte.