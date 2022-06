Anders als in den bisherigen Playoff-Serien wechselt das Heimrecht im Finale nun wieder von Spiel zu Spiel. Auf das Auftaktspiel in Berlin am kommenden Freitag folgt Spiel zwei am Dienstag der nächsten Woche in München (19 Uhr), ehe Spiel drei wieder in Berlin stattfindet (17.06., 19 Uhr). Ein mögliches Spiel vier würde am 19. Juni in München ausgetragen, Spiel fünf dann am 22.06. in Berlin.

Berlin und München treffen bereits zum vierten Mal innerhalb der letzten fünf Spielzeiten im Finale der Basketball-Bundesliga aufeinander. Die ersten beiden dieser Duelle konnte der FC Bayern für sich entscheiden, letztes Jahr gewann hingegen Alba den Titel mit einem 3:1 nach vier Spielen.