Ab Freitag trifft Alba Berlin in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft auf den FC Bayern. Zum Start des nächsten Kapitels in der Rivalitätsgeschichte der beiden Klubs scheinen die Berliner leicht im Vorteil zu sein. Von Jakob Lobach

"Alle Jahre wieder." So oder so ähnlich könnte man das anstehende Duell um die Deutsche Meisterschaft zwischen den Basketballern von Alba Berlin und dem FC Bayern München betiteln. Wenn die beiden Schwergewichte der Basketball-Bundesliga (BBL) am Freitag (20:30 Uhr, Mercedes-Benz Arena) in ihre "Best-of-Five"-Finalserie starten, tun sie das zum bereits vierten Mal in den vergangenen fünf Spielzeiten.

Zahlreiche große Duelle hatten die Manschaften beider Klubs in den vergangenen Jahren gezeigt. Nach der Münchener Meisterschaft in den Jahren 2018 und 2019 gewannen zuletzt die Berliner zwei Titel in Serie. Und die nun anstehende Finalserie scheint offener denn je. Zum einen, weil Albas Mannschaft sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten in der laufenden Saison beeindruckend entwickelt hat. Zum anderen, weil die Berliner deutlich ausgeruhter und vielleicht auch etwas besser vorbereitet in die Finalspiele gehen können.