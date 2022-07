Das Treffen mit Philipp Dittrich fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Die Sonne scheint, Dittrich trägt Hemd und ist mit dem Fahrrad gekommen. So wie zum letzten Interviewtermin, im Sommer 2020. Aber vor allem der Ort vermittelt das Gefühl eines bereits erlebten Momentes: Das Stadion im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, das der Berliner Senat gerne als inklusives Leuchtturm-Projekt, als Sportstätte für Menschen mit und ohne Behinderung bezeichnet.

Von Seiten des Senats wurde in der Vergangenheit ein Komplettabriss und Neubau präferiert, doch schon damals wies nicht nur die Bürgerinitiative vehement auf den historischen Hintergrund des Stadions und das Thema Ressourcenschonung hin. Dittrich bezeichnete den Bauschutt als "das größte Problem in der ganzen Abfallwirtschaft". Der Linken-Abgeordneten Michail Nelken fragte konkret nach der Menge an Trümmerschutt, die beim Rückbau der Stadionwälle und dem Abtragen weiterer Aufschüttungen im Bereich des Sportparks anfallen würden. Die damalige Antwort des Senats: "Gemäß geprüftem Bedarfsprogramm vom 08.10.2019 wird von ca. 60.000 Kubikmetern ausgegangen."

"Wie heißt es immer so schön: unter Bewahrung stilbildender und stilprägender Elemente", bestätigt Martin Pallgen, der Sprecher des Senats für Stadtentwicklung die Vorgehensweise. "Und wer das Stadion im Prenzlauer Berg kennt, der weiß, dass die vier Flutlichtmasten sehr ikonisch sind. Und dass es auch viele Freundinnen und Freunde des Haupttribünengebäudes gibt - mit der roten Kunststofffassade- und Verkleidung. Der Auftrag an die Architektinnen und Architekten ist, zu gucken, ob man Teile davon erhalten kann."

Die erste Phase des Realisierungswettbewerbs endete am 1. Juli, die besten 25 Ausarbeitungen und Ideen werden Anfang August bekannt gegeben und bekommen das Go für die zweite Wettbewerbsphase. In der geht es dann auch um die Tragwerksplanung, also die Statik - in dem Fall die angedachte Stadionüberdachung und die technische Gebäudeausrichtung.