0:2-Niederlage im Aufstiegs-Hinspiel - BFC Dynamo gibt vor Spiel gegen Oldenburg Durchhalteparolen aus

Fr 03.06.22 | 06:12 Uhr

Trotz der 0:2-Niederlage im Hinspiel um den Drittliga-Aufstieg will sich der BFC Dynamo noch nicht geschlagen geben. Vor der Tour nach Oldenburg machen sich die Berliner Mut und hoffen, dass den "Jungs Flügel wachsen". Das Rückspiel um den Drittliga-Aufstieg sehen Sie am Samstag (04.06.) ab 14 Uhr live im rbb Fernsehen und im rbb|24-Stream.

Es war ein herber Rückschlag, den die Fußballfans des BFC Dynamo am vergangenen Samstag im Sportforum Hohenschönhausen erleben mussten. Im ersten von zwei Aufstiegsspielen präsentierte sich der Meister der Regionalliga Nordost viel zu passiv und unterlag am Ende dem VfB Oldenburg mit 0:2. Plötzlich rückten die großen Träume von der 3. Liga wieder in weite Ferne. Am Samstag um 14 Uhr wird nun das Rückspiel angepfiffen.

imago/Nordphoto 1 min 0:2 im Relegations-Hinspiel gegen Oldenburg - Herber Dämpfer für Drittliga-Aufstiegsträume des BFC Dynamo Für den BFC Dynamo ist der erstmalige Sprung in den Profi-Fußball seit der Wende in weite Ferne gerückt. Die Berliner verloren das Hinspiel um den Drittliga-Aufstieg gegen Oldenburg mit 0:2. Nach schwacher erster Hälfte kam nach der Pause Pech dazu.

Aufrichten und aufarbeiten

"Wir waren im ersten Spiel kollektiv verkrampft. Nur zwei oder drei Spieler waren in Normalform. Alle waren mit sich beschäftigt, und das wir waren nicht wir selbst. Vielleicht war der Druck zu groß, weil wir es so unbedingt wollten", blickt Trainer Christian Benbennek zurück auf die Partie. Erst in der Schlussphase kam der BFC im Hinspiel zu Chancen, ein Anschlusstreffer blieb aber aus. Oldenburg zeigte sich hingegen effektiv, erzielte zwei Tore nach Standardsituationen und verteidigte die Führung über die Zeit. In der aktuellen Trainingswoche mussten die Berliner diese Niederlage erst einmal verdauen. "Klar waren wir am Anfang der Woche noch etwas geknickt und haben das Spiel ausgewertet", erzählt Stürmer Matthias Steinborn. Deshalb war es für Trainer Benbennek besonders wichtig, den Fokus im Training nicht nur auf harte Arbeit zu setzen, sondern auch auf Spiel und Spaß zu legen, um die Spieler wieder aufzulockern. "Es war meine Aufgabe, die Jungs wieder aufzurichten", erzählt er. Er scheint es geschafft zu haben. Die Spieler wirken beim Training am Donnerstag selbstbewusst, fokussiert, lachen und haben Spaß zusammen. "Wir fahren mit breiter Brust nach Oldenburg und geben alles, was wir haben. (...) Wir müssen Tore machen, das weiß hier jeder", sagt Steinborn.

Benbennek glaubt fest an seine Mannschaft

Tore machen ist das Stichwort. Mindestens drei bräuchten sie für den Sieg und auf jeden Fall zwei, um für eine Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen zu sorgen. "Bei 0:2 werden neutrale Beobachter sagen, dass wir ein Wunder brauchen. Es bedeutet aber auch, dass die Oldenburger jetzt unter Druck stehen", sagt der Trainer. Trotzdem weiß er auch um die Stärken der Niedersachsen, die bei ihrem Heimspiel im Marschweg-Stadion sicherlich mit allem, was sie haben, verteidigen werden. Benbennek fordert von seinen Spielern im Saisonfinale mutig und aktiv aufzutreten. "Ich bin davon überzeugt, dass unseren Jungs noch Flügel wachsen können", schildert er seinen Eindruck von der Mannschaft in der Vorbereitung auf die Partie.

IMAGO/Matthias Koch Lizenz für 3. Liga - BFC Dynamo stemmt 900.000-Euro-Bürgschaft Zumindest lizenzrechtlich steht dem Aufstieg in die 3. Liga nun nichts mehr im Wege: Der BFC Dynamo hat die vom DFB geforderte Bürgschaft zusammen bekommen. Die Frist wäre am Tag darauf abgelaufen.

Wichtig sei auch eine Erkenntnis, die die Spieler nach der Niederlage im Hinspiel gesammelt hätten: "Es ist erst Halbzeit. Und wenn man zur Halbzeit 0:2 zurückliegt, kann man das immer noch schaffen. Genau dieser Ruck ist in der Mannschaft jetzt unter der Woche passiert." Der BFC Dynamo fährt also trotz des Zwei-Tore-Rückstands guten Mutes zum Saisonfinale nach Niedersachsen. Auch weil sie seit Dienstag die vom DFB gesetzte finanzielle Hürde für den Aufstieg in die 3. Liga genommen haben. Jetzt fehlt noch das sportliche Wunder am kommenden Samstag, um sich den großen Traum zu erfüllen.

