Berlin Thunder kassiert Auftaktniederlage in der European League of Football

So 05.06.22 | 19:28 Uhr

Die Footballer von Berlin Thunder sind mit einer deutlichen Niederlage in die neue Saison der European League of Football (ELF) gestartet. Das Team des neuen Cheftrainers Johnny Schmuck verlor am Sonntag bei den Hamburg Sea Devils mit 18:43 (6:23).