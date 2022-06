Stefan Tripke aus Fehrbellin will mit einem großen Sportevent ein Zeichen für Inklusion setzen. Deshalb hat er von Donnerstag bis Sonntag Fallschirmspringer mit Handicap nach Fehrbellin zum ersten Para-Take-Off eingeladen. Dort will er zeigen, wie vielfältig Behindertensport sein kann. Angemeldet haben sich 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und Europa.

Nach jahrelangem Rehatraining gelangen ihm 2014 kleine Erfolge in anderen Sportarten. Stefan Tripke wurde sogar Seniorenlandesmeister im Quadmotocross. Nach diesem Erfolg beschloss der heute 48-Jährige, wieder mit dem Fallschirmspringen zu beginnen. Gemeinsam mit einem erfahrenen Sprunglehrer in Fehrbellin tüftelte er ein System aus, mit dem er den Fallschirm mit nur einer Hand bedienen und damit sicher springen kann.

"Noch nie war das Gefühl, nach Hause zu kommen, so stark, wie bei meinem ersten Sprung mit Handicap über den Wolken von Fehrbellin", sagt Tripke. "Als die Flugzeugtür aufging, konnte ich in den Garten meiner Oma schauen." Damit hatte sich für den leidenschaftlichen Fallschirmspringer ein Kreis geschlossen und ein positives Lebensgefühl kehrte zurück.

In den vergangenen sieben Jahren hat er bei anderen Events viele Fallschirmspringer kennengelernt. Dabei gefielen ihm vor allem die sogenannten Formationssprünge, bei denen mehrere Fallschirmspringer in der Luft Figuren bilden. Zwei dieser Formationssprünge sind auch Teil des Para-Take-Off. Beim ersten Wettbewerb werden Zweierteams ausgelost, die im freien Fall innerhalb von 40 Sekunden so viele Figuren wie möglich fliegen. Im zweiten Wettbewerb bilden dann jeweils vier Springer einen Kreis in der Luft. Diese Leistungen werden von Schiedsrichtern bewertet, die sich die Flugfiguren in einer Videoaufzeichnung ansehen. Am Ende werden die Sieger gekürt.