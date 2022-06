Turbine Potsdam konnte in dieser Saison lange von großen Erfolgen träumen. Am Ende feierte aber Wolfsburg den Pokalsieg und Frankfurt den Champions-League-Einzug. Trainer Sofian Chahed zieht ein Saisonfazit und spricht von einem großen Umbruch.

"Danke für das Vertrauen und die gemeinsamen erfolgreichen zwei Jahre. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft weiterhin viel Erfolg und Glück auf und neben dem Platz!", wird Chahed in der Vereinsmitteilung zitiert.

In den zwei Spielzeiten mit Chahed an der Seitenlinie wurde das Team zweimal Vierter in der Meisterschaft und erreichte in dieser Saison das DFB-Pokalfinale, in dem Turbine 0:4 gegen Double-Sieger Wolfsburg verlor.