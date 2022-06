Do 02.06.22 | 09:40 Uhr | Von Shea Westhoff

Für einen ambitionierten Fußballtrainer dürfte es weit schlechtere Herkunftsorte als Mainz geben. In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt scheint man quasi unwillkürlich auf die größten Trainer-Idole des Fußballgeschäfts zu treffen. Sandro Schwarz ist das Glück vergönnt gewesen, als Mainzer auf die Welt zu kommen.

Auch der Liga hinterließ Schwarz wenig bleibende Erinnerungen – obwohl er guten, teils mitreißenden Fußball spielen ließ. Schon in seiner ersten Bundesliga-Saison impfte er seinen Spielern einen offensiven Stil ein, mit hohem Pressing und mutigen Umschaltspiel.

Mit dem glänzenden Arbeitsnachweis, die Mainzer U23-Mannschaft überraschend in die 3. Liga geführt zu haben, übernahm Schwarz im Sommer 2017 das Traineramt bei den Profis als Nachfolger von Martin Schmidt. Schwarz unterschied sich in seinen fast zweieinhalb Jahren als Cheftrainer grundlegend von manch anderem Trainer-Eigengewächs aus Mainz. Er galt nicht als charismatischer Charakterkopf, er war kein schillernder Sympathieträger, vermarktete nicht seine eigene Person oder seinen Spielstil. Er schien nicht als Identifikationsfigur für den Mainzer Anhang zu taugen.

Neustart – aber in verschiedene Richtungen

Der Abschied von Sandro Schwarz folgte in seiner dritten Saison, Mainz kam nicht in Tritt, mit den gestiegenen Ansprüchen schwand die Geduld beim Vorstand. Nach neun Punkten aus den ersten elf Bundesligaspielen entließ der damalige Manager Rouven Schröder Sandro Schwarz.

Andere Ballkünstler wie Jean-Philippe Mateta und Robin Quaison konnten unter der Schwarz-Ägide glänzen - und schienen nach dessen Abgang nicht mehr wirklich an die einstige Form anknüpfen zu können.

In seiner ruhigen, geradlinigen Art formte er in Mainz ein horizontales Teamgefüge. Profiteure waren Spieler, die heute teils gestandene Leistungsträger sind: Flügelspieler Ridle Baku, Torhüter Florian Müller, aber auch Suat Serdar, der über den FC Schalke mittlerweile bei Hertha gelandet ist und sich auf das Wiedersehen mit Schwarz besonders freuen dürfte.

Der Erstliga-Verbleib 2017/18 glückte indes nur knapp, allerdings mit denkwürdigen Siegen gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig zum Saisonende. In seiner zweiten Spielzeit schälte sich als Grundformation ein 4-4-2-System heraus, mit einer Mittelfeld-Raute, die bis zu fünf Offensivspielern Entfaltungsmöglichkeiten bot. Der attraktive Fußball wurde am Ende von Schwarz’ zweiter Saison mit Platz 12 belohnt.

Später konnte er beim russischen Erstligisten Dynamo Moskau überzeugen, einem Klub, der in Russland als graue Maus galt. Schwarz einte die junge Mannschaft, führte sie gemeinsam mit Assistenztrainer Andrej Voronin ins diesjährige Pokalfinale, beendete die Saison auf Platz drei.

Rätsel gab er auf, als er sich auch nach Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine entschloss, bis zum Saisonende Trainer in Moskau zu bleiben, während alle anderen internationalen Trainerkollegen ihre Koffer packten. Schwarz selbst gab an, er fühle sich für den Klub verantwortlich. Auf der Hertha-Homepage erläuterte Voronin diesen Entschluss seines einstigen Trainerkollegen: "Er hat gezeigt, dass es für ihn nicht nur um das Sportliche oder ums Geld ging, sondern darum, die Menschen vor Ort nicht im Stich zu lassen. Das zeichnet ihn aus." Gut möglich, dass diese Deutung genau so zutrifft.

Dass nun in chaotischen Hertha-Tagen ein gelassener und gleichsam verbindlicher Typ wie Sandro Schwarz wieder für Ruhe und Kontinuität sorgen könnte, scheint durchaus denkbar. Dass er dabei über eine eigene, mutige Spielidee verfügt, ist überdies die ideale Voraussetzung für einen gelingenden sportlichen Umbruch.