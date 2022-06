Am Tag nach seiner Verpflichtung stellte sich der neue Hertha-Coach Sandro Schwarz den Fragen der Medienvertreter. Er erklärte emotional, warum er auch nach Kriegsbeginn Trainer in Moskau blieb - und skizzierte seine Ziele mit Hertha BSC.

Der Entscheidungsprozess ging eine ganze Weile und ist bis zum Ende immer wieder von mir und meiner Familie überprüft worden. Wer mich kennt, weiß, dass ich diesen Angriffskrieg verurteile, der in der Ukraine geführt wird. Glaubt mir bitte: Meine Entscheidung hatte nichts mit Sport, Titeln oder finanziellen Aspekten zu tun. Es ging einzig darum, den Menschen vor Ort zu helfen - mit dem Wissen, dass das, was in der Ukraine passiert, das Schlimmste überhaupt ist. Ich wusste, dass die Jungs mich in dieser Zeit gebraucht haben. Dennoch war es eine innere Zerrissenheit jeden Tag. Es gab unzählige emotionale Momente mit ukrainischen und russischen Spielern, die bei mir im Trainerzimmer waren, bei denen wir zusammen geweint haben und eine tiefe Betroffenheit herrschte.

Der erste wichtige Punkt ist, als Gemeinschaft aufzutreten. Mit unseren Spielern, als Staff - und auch, was die Spielidee und Ausrichtung angehen. Wer mich in den letzten Jahren verfolgt hat, der weiß, dass wir einen sehr aktiven Spielstil haben. Wir wollen vorwärtsgewandt agieren und auftreten. Alles Weitere werden wir ab dem ersten Trainingstag gemeinsam mit den Jungs zusammen entwickeln. Aber wir wollen, dass eine Energie auf dem Platz entsteht.

Der Routinier Peter Pekarik bleibt auch in der kommenden Saison ein Herthaner. Der 35-Jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht somit in seine elfte Spielzeit im Trikot von Hertha BSC.

… die Ziele mit Hertha:

Um ein Ziel in Sachen Ergebnissen auszugeben ist es viel zu früh, weil wir noch mitten in der Kaderplanung sind. Aber es wird ab dem ersten Tag darum gehen, eine Identität zu entwickeln. Dazu eine Spielweise, an der die Menschen erkennen: 'Okay, das ist eine Hertha-Mannschaft'. Das sind die Handlungsziele, um am Ende auch erfolgreich Fußball zu spielen.

… eine mögliche Vertragsverlängerung von Kevin-Prince Boateng:

Wir werden ein persönliches Gespräch führen, auch keines am Telefon. Mir ist es wichtig, offen und ehrlich persönlich mit dem Spieler zu sprechen, um seine Gefühlslage und Sichtweise zu hören. Dann werden wir uns zusammensetzen und gemeinsam eine Entscheidung treffen.