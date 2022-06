Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam gibt in diesen Tagen kein gutes Bild ab. Zuletzt überschlugen sich die Ereignisse beim einstigen Brandenburger Vorzeigeklub. Zunächst gab der Verein am 3. Juni die überraschende Trennung von Cheftrainer Sofian Chahed bekannt. Sechs Tage später verkündete Präsident Rolf Kutzmutz nach sieben Jahren an der Spitze des Vereins und insgesamt 22 Jahren in Turbine-Ämtern seinen Rücktritt.

Doch es kam anders. Wie der rbb anonym von einigen Turbine-Spielerinnen erfuhr, soll es wohl schon länger Diskrepanzen zwischen Trainer und Mannschaft gegeben haben. Sowohl zwischenmenschlich als auch kommunikativ wurden Chahed Probleme attestiert, was auch Ex-Spielerin Tabea Kemme im Gespräch mit rbb24 Inforadio bestätigt: Es herrsche "eine Unzufriedenheit innerhalb der Mannschaft, dass es so nicht mehr ausreicht. Es braucht bestimmte Skills, sich vor ein Frauenteam hinzustellen und bestimmte Führungskompetenzen an den Tag zu legen", sagt Kemme bezüglich der Arbeit des Ex-Trainers.

Die Entscheidung Sofian Chahed zu entlassen hatte viele Beobachter zunächst verwundert. Der Ex-Herthaner hatte mit seiner Mannschaft eine sportlich unterm Strich respektable Saison abgeliefert. Neben Platz vier in der Tabelle stand das Erreichen des DFB-Pokalfinals, wo Turbine allerdings chancenlos mit 0:4 gegen den Favoriten VfL Wolfsburg den Kürzeren zog . Zuvor hatte man zudem in den letzten beiden Saisonspielen den fast schon sicher geglaubten Champions-League-Platz aufgrund zweier Niederlagen gegen Frankfurt (0:2) und Bayern (0:5) noch verspielt.

Tabea Kemme wird, so sagt sie dem rbb, bei der anstehenden Präsidenten-Neuwahl nicht wieder antreten. Die Ex-Nationalspielerin betont, dass diese Entscheidung auch mit den Vorkommnissen im Klub und seinen strukturellen Problemen zusammenhänge: "Ich finde keine Identifikation mehr mit diesem Verein, wo ich lange Jahre gespielt habe." Der Verein käme, so Kemme, an vielen Stellen seiner Verantwortung bei der Ausbildung und Weiterentwicklung der Spielerinnen nicht mehr nach. Es fehle an Professionalität und an Kernkompetenz. Harte Worte einer verdienten, ehemaligen Nationalspielerin, die sich mittlerweile selbst in der Nachwuchsförderung engagiert.

"Auf der anderen Seite macht mich das traurig, weil ich weiß, wie es ist, wenn man den Traum hat in der 1. Bundesliga und dann in der Nationalmannschaft zu spielen. Dafür brauchst du einfach die Grundlagen und die kann der Verein derzeit nicht bieten", sagt die 30-Jährige über die aktuelle Situation bei Turbine. Kemme weiß, wovon sie spricht. Als Abwehrspielerin hatte sie von 2008 bis 2018 über 150 Pflichtspiele für Turbine Potsdam bestritten, darüber hinaus 47 Einsätze in der Nationalmannschaft.