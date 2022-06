Am vergangenen Sonntag hatte Schwarz mit seinem bisherigen Klub Dynamo Moskau noch das russische Pokalfinale gegen den Stadtrivalen Spartak mit 1:2 verloren. Danach kündigte er sofort seinen Abschied aus Russland an.

Sandro Schwarz ist neuer Cheftrainer bei Hertha BSC. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag. Der 43-Jährige wird Nachfolger von Felix Magath. Schwarz erhält in Berlin einen Zweijahresvertrag bis Mitte 2024. Die offizielle Vorstellung soll am 20. Juni stattfinden.

Bei der Trainersuche hätten "neben den fachlichen Qualitäten auch Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft und Emotionalität im Blickpunkt" gestanden, wird Fredi Bobic in der Mitteilung des Klubs zitiert. Das alles habe Schwarz in seiner Zeit beim FSV Mainz 05 und auch bei Dynamo Moskau gezeigt, so der Hertha-Manager - und weiter: "Sandro kann mit seiner Persönlichkeit, der aktiven und vorwärts gewandten Art Fußball spielen zu lassen, eine Bindung zwischen grünem Rasen und dem Umfeld schaffen. Das ist das, was wir bei Hertha BSC brauchen."

Schwarz sagte, er habe "habe große Lust darauf, den Neustart bei Hertha BSC mitzugestalten". Der Verein habe eine schwierige Zeit hinter sich. "Das mit Arbeit, Freude und viel Energie zum Positiven zu wandeln, darauf freue ich mich jetzt total", so der 43-Jährige.