Fußball-Regionalligist BFC Dynamo wird ohne Trainer Christian Benbennek in die neue Spielzeit gehen. Der Meister der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nordost verkündete am Dienstag, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 49-Jährigen nicht verlängert wird.

"Trainer Christian Benbennek war es in dieser Saison gelungen, eine erfolgreiche Mannschaft zu formen, jedoch wurde in den letzten Wochen eine Stagnation der Entwicklung sichtbar", hieß es in einer Pressemitteilung, die der Verein am Dienstag veröffentlichte. Benbennek hatte die Berliner auf Platz eins in der Regionalliga geführt. In den Aufstiegsspielen um die dritte Liga war er mit dem BFC anschließend allerdings am VfB Oldenburg gescheitert.