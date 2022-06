Die Berlin Adler sind in der German Football League zurück in der Erfolgsspur. Mit 21:0 gewannen die Berliner am Samstagnachmittag ihr Auswärtsspiel bei den Düsseldorf Panthers. Vor rund 500 Zuschauern zeigte das Team um Quarterback Zach Cavanaugh offensiv wie defensiv eine sehr solide Leistung und sicherte sich so im dritten Saisonspiel den zweiten Sieg.

Am Sonntag starten die Berlin Thunder in die neue Saison der European League of Football. Sportlich sind die Playoffs das Ziel, aber auch ligaübergreifend geht es für die Thunder um einiges. Von Jakob Lobach

Saisonstart in der European League of Football

Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Berliner hierfür den Grundstein gelegt. Unter anderem ein Touchdown durch Linebacker Nimai Schallnau brachte den Adlern eine gute Ausgangsposition für die Viertel drei und vier. In diesen fackelten die Berliner dann zwar kein offensives Feuerwerk ab, hinderten die in ihren Angriffen selten durchschlagskräftigen Düsseldorfer aber weiter konsequent am Punkten. So sorgte Wide Receiver Max Zimmermann mit seinem Touchdown nach gutem Pass von Cavanaugh zehn Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung.

Mit nun zwei Siegen früh in der Saison kann sich der Start des Berliner Aufsteigers in die neue Spielzeit sehen lassen. Insbesondere nach der deutlichen 17:51-Niederlage gegen den Titel-Geheimfavoriten Potsdam Royals vom vergangenen Wochenende dürfte der Erfolg in Düsseldorf der Mannschaft von Trainer Shuan Fatah guttun. Zumal Fatah vor dem Saisonstart die Playoffs als Ziel ausgegeben hat.