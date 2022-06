Transfer-Ticker für Berlin und Brandenburg - Volleys verlieren mit Patch weiteren Leistungsträger

Fr 10.06.22 | 14:01 Uhr

Bild: Imago/Matthias Koch

Nach Sergej Grankin müssen die Berlin Volleys einen weiteren Topspieler ersetzen. Diagonalangreifer Benjamin Patch hat sich entschlossen, eine Auszeit vom Volleyball zu nehmen. Er habe "ein wenig die Freude am Volleyball verloren". Alle Zu- und Abgänge der Top-Vereine aus der Region im Transfer-Ticker.

10. Juni, 07:49 Uhr, BR Volleys

Die Berlin Volleys müssen in der nächsten Saison einen weiteren Topspieler ersetzen. Diagonalangreifer Benjamin Patch hat sich entschlossen, eine Auszeit vom Volleyball zu nehmen. Obwohl der 27 Jahre alte US-Nationalspieler noch einen Vertrag beim deutschen Meister bis 2024 hat, erklärte sich der Verein bereit, das Arbeitsverhältnis auszusetzen. Das teilten die BR Volleys am Freitag mit.

"Ich habe das Gefühl, dass ich ein wenig die Freude am Volleyball verloren habe", erklärte Patch. Neben dem Sport beschäftigte er sich unter anderem mit Projekten aus der Kunst- und Modebranche. Die Lücke, die Patch hinterlässt, soll der bisherige zweite Diagonalangreifer Marek Sotola schließen. "Er bringt alles mit für einen kompletten Diagonalspieler. Er bekommt unser Vertrauen", sagte Niroomand über den erst 22 Jahre alten Tschechen.

09. Juni, 17:03 Uhr, Netzhoppers KW-Bestensee

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat den US-Amerikaner Raymond Barsemian als neuen Außenangreifer verpflichtet. Das teilten die Netzhoppers am Donnerstag mit. Der 22-Jährige spielte bisher für den mallorquinischen Club CV Manacor in der ersten spanischen Liga. Barsemian wird bei den Brandenburgern Denis Kaliberda positionsgleich ersetzen. Den 163-maligen deutschen Nationalspieler hatten die Netzhoppers erst im Januar nachverpflichtet. Der 31-Jährige kam aber aufgrund seiner Trainingsrückstände nach einer selbstgewählten Volleyball-Auszeit kaum zum Einsatz. Nun will Kaliberda sich beruflich neuen Aufgaben zuwenden.

09. Juni, 16:01 Uhr, Eisbären Berlin

Verteidiger Nicholas B. Jensen verlässt Eishockey-Meister Eisbären Berlin. Man habe sich auf eine vorzeitige Auflösung des noch laufenden Vertrages verständigt, teilten die Eisbären am Donnerstag mit. Der Däne wechselt zu einem Liga-Konkurrenten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), den Fischtown Pinguins, wie der Verein aus Bremerhaven bekanntgab. Jensen kam im Sommer 2021 nach Berlin. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Defensivspieler 48 Hauptrunden- und zehn Playoff-Spiele für die Berliner, ihm gelangen zwei Tore und zwölf Assists. "Wir bedanken uns bei Nicholas für sein Engagement für die Eisbären. Er hat sich direkt von Beginn an sehr gut in unsere Mannschaft integriert (...) und einen großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft", wird Sportdirektor Stephane Richer in der Mitteilung zitiert. Die Vertragsauflösung erfolge "aufgrund der notwendigen Neuausrichtung bei der Kaderplanung".

08. Juni, 10:27 Uhr, Eisbären Berlin

Der Berliner Eishockey-Nationalspieler Kai Wissmann hat für die kommende Saison einen Vertrag beim NHL-Team Boston Bruins unterschrieben. Der 25-Jährige wechselt von den Eisbären Berlin in die beste Eishockey-Liga der Welt und verdient laut Mitteilung vom Dienstag 825.000 US-Dollar. Der aus Villingen-Schwenningen stammende Verteidiger spielte nach der Meisterschaft mit Berlin bei der WM in Finnland ein starkes Turnier und kam auf zwei Treffer und fünf Vorlagen in acht Spielen. Unter welchem Trainer Wissmann um einen Platz im Kader kämpft, ist noch unklar. Die Bruins hatten Coach Bruce Cassidy am Montag entlassen.



05. Juni, 15:00 Uhr, Energie Cottbus

Energie Cottbus hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Niclas Erlbeck verlängert. Der 29-Jährige unterschrieb ein neues Arbeitspapier für die anstehende Spielzeit. "Erle ist sowohl sportlich als auch menschlich ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Mit seiner Erfahrung bringt er Stabilität und eine hohe Verlässlichkeit in unser defensives Mittelfeld. Diese Eigenschaften schätzen wir sehr", sagte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz. Erlbeck war 2019 vom FC Carl Zeiss Jena zu Energie Cottbus gewechselt. Seitdem stand er 52 Mal für die Lausitzer auf dem Platz.



03. Juni, 11:55 Uhr, Hertha BSC

Der dienstälteste Akteur in Reihen von Hertha BSC bleibt auch in der kommenden Saison an Bord. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag vermeldete, hat Routinier Peter Pekarik seinen Vertrag mit der Hertha um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023 verlängert. Der Slowake, der 2012 vom VfL Wolfsburg nach Berlin gewechselt war, geht somit in seine mittlerweile elfte Saison im Trikot von Hertha BSC. 221 Spiele hat er bis dato in diesem absolviert. Nachdem die Berliner jüngst bereits die Verpflichtung des kroatischen Innenverteidigers Filip Uremović bekanntgaben, nimmt Herthas Verteidigung weiter Gestalt an. "Wie wertvoll Peka für Hertha BSC ist, hat er auch in der vergangenen Saison wieder bewiesen", sagt Geschäftsführer Sport Fredi Bobic angesichts des Pekarik-Verbleibs und ergänzt: "Er ist ein absoluter Vollprofi, total verlässlich und agiert immer im Sinne der Mannschaft und des Vereins. Mit seiner Einstellung und Mentalität tut er uns einfach gut. Ich freue mich deshalb sehr, dass er uns ein weiteres Jahr erhalten bleibt." Und auch Pekrarik selbst zeigt sich zufrieden mit seiner Vertragsverlängerung bei der Hertha: "Ich denke, ich brauche nach nun zehn Jahren bei Hertha BSC nicht mehr zu betonen, wie sehr ich samt meiner Familie Herthaner und Berliner geworden bin. Der Verein spielt eine große Rolle in unserem Leben und ich freue mich, dass wir auch die nächste Saison zusammen angehen."

01. Juni, 18:15 Uhr, Füchse Berlin

Die Füchse Berlin dürfen sich auch in der kommenden Saison wieder auf Tore von Hans Lindberg freuen. Der 40-jährige Rechtsaußen hat seinen Vertrag beim Hauptstadtklub vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der erfolgreiche Däne ist Dritter in der ewigen Torschützenliste der Handball-Bundesliga und Rekord-Siebenmeterschütze. In der laufenden Saison führt er die Rangliste der Torschützen derzeit mit 217 Toren an. "Hans Lindberg ist für mich ein Phänomen. Er ist unfassbar effektiv und eine unglaublich wichtige Persönlichkeit für unsere Mannschaft. Er ist wie ein guter Wein, ich habe das Gefühl, er wird jedes Jahr noch besser. Er spielt eine sensationelle Saison, hat fast kein Spiel verpasst und deswegen ist es ein absoluter 'Nobrainer', ihn noch ein weiteres Jahr zu verlängern", kommentierte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar die Vertragsverlängerung. Auch Lindberg freut sich auf eine weitere Saison bei den Füchsen, für die er seit 2016 spielt: "Wie jeder weiß, fühle ich mich sehr wohl in Berlin und so lange ich fit bin, will ich diese Möglichkeit auch nutzen, hier Erfolge zu feiern."

01. Juni, 16:23, SC Potsdam

Die Frauen des SC Potsdam haben eine neue Außenangreiferin gefunden. Wie der Volleyball-Bundesligist am Mittwoch verkündete, wechselt Pia Leweling vom VC Wiesbaden zum Vizemeister nach Brandenburg. Zunächst erhält die 24-Jährige einen Vertrag für die nächste Spielzeit, allerdings mit einer Verlängerungsoption darüber hinaus. Die gebürtige Paderbornerin war bereits im Nachwuchs-Bereich für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz und stand zuletzt auch im 25-köpfigen Kader von Bundestrainer Vital Heynen für die Volleyball Nations League. "Wir haben die Entwicklung von Pia Leweling seit einigen Jahren aufmerksam verfolgt und sind sehr froh darüber, mit ihr eine weitere deutsche Spielerin zum SC Potsdam zu lotsen", kommentierte Sportdirektor Toni Rieger die Verpflichtung. "Meiner Meinung nach gehört Pia zu den talentiertesten, deutschen Außenangreiferinnen. Ich bin sehr froh darüber, dass sie sich für den Wechsel nach Potsdam entschieden hat und ich freue mich sehr auf die Arbeit mit ihr", ergänzte SC-Erfolgscoach Guillermo Naranjo Hernández.

01. Juni, 10:17 Uhr, Netzhoppers KW-Bestensee

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat die Verträge mit Außenangreifer Theo Timmermann und Mittelblocker Max Chamberlain um ein Jahr bis 2023 verlängert, wie der Klub am Mittwoch bekannt gab. Timmermann ist gebürtiger Königs Wusterhausener und spielt bereits seit 2006 für den ansässigen Volleyball-Verein. 2013 rückte er unter dem damaligen Trainer Mirco Culic in den Bundesliga-Kader auf. "Er ist ein Symbol für die gute Nachwuchsarbeit unseres Vereins", wurde Netzhoppers-Präsident Edmund Ahlers in der Klub-Mitteilung zitert. Max Chamberlain spielt seit der Vorsaison für die Brandenburger. Der in Los Angeles geborene US-Amerikaner war außerdem in den Profiligen Frankreichs und Griechenlands aktiv. "Er hat eine große Volleyball-Zukunft vor sich, arbeitet mit viel Engagement und Energie", sagte Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski über den 25-Jährigen.

31. Mai, 17:45 Uhr, 1. FC Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Flügelspieler gefunden. Tim Skarke wechselt ablösefrei vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 an die Alte Försterei. Bevor der 25-Jährige 2019 zu den Lilien wechselte, spielte der Rechtsfuß beim FC Heidenheim und hat in seiner Karriere insgesamt 137 Zweitligapartien bestritten, in denen er 16-mal traf und elf Tore vorbereitete. "Durch die kommende Dreifachbelastung brauchen wir einen breiten Kader. Tim spielt bevorzugt auf der rechten Seite, kann aber auch auf der linken Außenbahn spielen. Mit ihm kommt eine weitere spannende und variable Option für den Flügel dazu", kommentiert der Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert, den Wechsel von Tim Skarke.

31. Mai, 15:55 Uhr, Hertha BSC

Hertha BSC hat den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Der Verteidiger Filip Uremović wechselt ablösefrei vom russischen Erstligisten Rubin Kazan nach Berlin. In den vergangenen zwei Monaten hatte der 25-jährige Kroate aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine mit einer Sondergenehmigung der FIFA leihweise beim englischen Zweitligisten Sheffield United gespielt und kam dort auf drei Einsätze in der Championship. Für Rubin stand er in insgesamt 97 Pflichtspielen auf dem Platz und trug zeitweise die Kapitänsbinde. Der Defensivspezialist kann sowohl als Innen- als auch Rechtsverteidiger spielen und hat bei Hertha einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. "Mit Filip Uremović verstärkt uns ein Spieler, der trotz seines jungen Alters schon reichlich Erfahrungen in verschiedenen Ligen sammeln konnte. Neben seiner Flexibilität überzeugt uns seine Robustheit im Zweikampf sowie seine Führungsstärke auf dem Platz, die er nicht zuletzt als Kapitän bei seinem Ex-Verein unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns sehr, dass sich Filip für einen Wechsel nach Berlin entschieden hat", sagte Geschäftsführer Sport Fredi Bobic zum Transfer am Dienstag.

31. Mai, 14:29 Uhr, Hertha BSC

Jessic Ngankam hat sich mit Hertha BSC auf eine Verlängerung seines Vertrages bis 2025 verständigt. Der 21 Jahre alte Offensivspieler soll ab kommender Saison wieder für die Berliner auf Torejagd gehen, nachdem er zuletzt für eine Spielzeit an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen war. Den Großteil der abgelaufenen Saison musste Ngankam dabei aufgrund einer eines Kreuzbandrisses pausieren. Zum Saisonende kam er für die Mittelfranken zu sechs Einsätzen, in denen er zwei Treffer und eine Torvorlage beisteuerte. Trotz seiner langen Verletzungspause kehre Ngankam "nun mit guten Erfahrungen zu uns zurück", kommentierte Hertha-Manager Fredi Bobic die Personalie. "Wir freuen uns auf ihn und auch darüber, dass er seinen Vertrag bei uns um weitere zwei Jahre verlängert hat."

31. Mai, 09:10 Uhr, BR Volleys

Die Berlin Volleys haben einen neuen Zuspieler verpflichtet. Der deutsche Nationalspieler Johannes Tille hat beim deutschen Volleyball-Meister einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Das gaben die Volleys am Dienstag in einer Presseerklärung bekannt. Die Berliner Zeitung hatte als erste über den Transfer berichtet. Tille ist der erste Neuzugang der BR Volleys für die Saison 2022/23. Der 25-Jährige wird auf seiner Position eine der beiden Lücken schließen, die durch den Abgang der beiden Zuspieler Sergej Grankin und Matthew West entstanden sind. Tille war zuletzt für ein Jahr beim französischen Zweitligisten VBA Saint-Nazaire unter Vertrag und trug maßgeblich zum Aufstieg des Clubs bei. Zuvor hatte er drei Jahre lang bei den Volleys Herrsching in der Bundesliga gespielt.

30. Mai, 20:17 Uhr, Energie Cottbus

Energie Cottbus kann auch in der kommenden Saison der Regionalliga Nordost mit Malcolm Badu planen. Wie der Verein am Montag bekanntgab, verlängerte der 24-jährige Flügelspieler seinen Vertrag in der Lausitz. "Malcolm ist dynamisch, schnell und sehr torgefährlich und wir sind überzeugt davon, dass er noch einiges mehr kann. Sein großes Potenzial hat er in der vergangenen Saison mehrfach angedeutet", sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz über den gebürtigen Berliner, der 15 Spiele für deutsche Junioren-Nationalteams absolvierte. Den Klub verlassen wird hingegen Torhüter Toni Stahl. Er habe dem Verein mitgeteilt, dass "er eine neue Herausforderung bei einem höherklassigen Club antreten wird", hieß es.

30. Mai, 14:38 Uhr, Berliner Hockey-Club

Der Berliner Hockey-Club hat einen neuen Trainer für seine Herrenmannschaft verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird der Brite Darren Cheesman zur kommenden Saison Rein van Eijk an der Seitenlinie der Zehlendorfer ablösen. Letzterer hatte jüngst angekündigt, sein Engagement beim Berliner HC aus familiären Gründen zu beenden. Sein 36-jähriger Nachfolger trainierte zuletzt die Damenmannschaft des niederländischen Erstligisten MHC Laren. Vor seiner Zeit als Chef an der Seitenlinie war Cheesman selbst Profi und Nationalspieler für die englische und auch die britische Auswahl. Vor seiner Zeit als Trainer in Laren betreute er zahlreiche Nachwuchs-Nationalmannschaften sowohl des englischen als auch des belgischen Verbandes.

30. Mai, 10:23 Uhr, SC Potsdam

Der SC Potsdam ist auf der Suche nach weiterer Verstärkung fündig geworden. Jüngst verkündete der Brandenburger Bundesligist die Verpflichtung der Niederländerin Hester Jasper. Die 21-Jährige hat bereits für die niederländische Nationalmannschaft auf dem Parkett gestanden und kommt vom diesjährigen Double-Sieger und dem Potsdamer Finalgegner MTV Stuttgart. "Für mich war es irgendwie eine Frage der Zeit, bis sie zu uns kommt", kommentiert Potsdam-Trainer Guillermo Naranjo Hernández die Verpflichtung. Bereits im Sommer 2020 hätte er die athletische und dynamische Außenangreiferin verpflichten wollen. "Umso schöner ist es, dass wir jetzt die Chance bekommen haben, Hester zu uns zu holen", so Naranjo Hernández. Auch Jasper selbst freut sich nach ihrer erfolgreichen Saison mit Stuttgart nun auf ihr neues Engagement in Potsdam. "Potsdam ist eine richtig gute Mannschaft. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht", sagt die nur 1,75 Meter große Niederländerin, die fehlende Zentimeter mit viel Sprung- und Schlagkraft wettmacht.



28. Mai, 16:05 Uhr, Hertha BSC

Nach sieben Jahren im Trikot von Hertha BSC hat Innenverteidiger Niklas Stark einen neuen Verein gefunden. Der 27-Jährige wechselt ablösefrei zum Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen. Das teilte der Verein aus der Hansestadt am Samstagnachmittag mit. Stark absolvierte insgesamt 198 Spiele für Hertha und erzielte acht Tore. Sein auslaufender Vertrag wurde von den Berlinern allerdings nicht mehr verlängert. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic erklärte bereits vor Wochen, dass die Trennung wirtschaftliche Hintergründe habe.

27. Mai, 14:02 Uhr, Wasserfreunde Spandau

Zwei Tage nach der Niederlage im Finale um die deutsche Wasserball-Meisterschaft hat Rekordmeister Spandau 04 einen neuen Trainer präsentiert. Neuer Chef am Beckenrand wird der Grieche Athanasios Kechagias, wie der Klub am Freitag mitteilte. Der 1976 geborene Grieche wird Nachfolger von Petar Kovacevic, der nach acht Jahren erfolgreicher Arbeit sein Engagement in Berlin beendet. In den acht Spielzeiten holten die Wasserfreunde vier Mal den Meistertitel. Zuletzt jubelte jedoch drei Mal in Serie der Dauerrivale Waspo Hannover. Im Pokal waren die Spandauer seit 2014 drei Mal siegreich. Aktuell ist Kechagias Trainer des rumänischen Männer-Nationalteams, mit dem er bei der Europameisterschaft im September im kroatischen Split Gegner der deutschen Auswahl sein wird. Kechagias nannte es "eine große Ehre, Mitglied eines so großen Teams mit großer Tradition und großem Erfolg zu werden". Zur Zukunft seiner Arbeit in Berlin sagte er, "dass wir hart arbeiten und versuchen werden, unser Bestes zu geben, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen".

25. Mai, 10:10 Uhr, BR Volleys

Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys muss künftig auf seinen Star und Kapitän Sergej Grankin verzichten. Der russische Zuspieler verlässt mit sofortiger Wirkung den deutschen Volleyball-Meister, trotz eines noch bis 2023 laufenden Vertrages. Der bisherige Mannschaftskapitän wird seine aktive Laufbahn in der russischen Superliga fortsetzen. "Sein Abgang ist keine sportliche, sondern eine dem weltpolitischen Geschehen geschuldete Entscheidung", teilten die BR Volleys am Mittwoch in einer Presseerklärung mit. Vier Jahre spielte Grankin bei den Berlinern. In dieser Zeit wurde er mit der Mannschaft dreimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger. Insgesamt 23 Mal wählten ihn die gegnerischen Trainer nach Bundesligaspielen zum wertvollsten Spieler (MVP). Dennoch hat sich der Verein zu einer Auflösung des ursprünglich noch ein Jahr gültigen Vertrages mit Grankin entschieden, weil "die politischen und familiären Umstände sein weiteres Engagement im Ausland schwierig machen", so Niroomand. Grankin sieht für sich und seine Familie den Lebensmittelpunkt in seiner Heimat Russland. "Ich möchte mich bei allen für vier unheimlich schöne Jahre in Berlin bedanken", wurde Grankin in der Mitteilung zitiert. "Ich habe es genossen, für diesen Verein und in dieser Atmosphäre der Max-Schmeling-Halle zu spielen." Er hoffe, dass man seine Entscheidung "in der aktuellen Situation" dennoch nachvollziehen könne. Die Volleys benötigen nun für die kommende Saison gleich zwei neue Zuspieler, da sich zuvor bereits der auf dieser Position spielende US-Amerikaner Matthew West mit unbekanntem Ziel aus Berlin verabschiedet hat.

24. Mai, 13:10 Uhr, Hertha BSC

Mit Niklas Stark, Arne Maier, Nils Körber und Lukas Klünter verlassen vier Profis Hertha BSC, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Mittelfeldspieler Maier, der in der abgelaufenen Saison an den FC Augsburg ausgeliehen war, wurde vom Ligakonkurrenten fest verpflichtet. Die Augsburger nutzen damit die Option, die beide Vereine im Vorjahr ausgehandelt haben. Der 23-Jährige unterschrieb in Augsburg einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2025. Verteidiger Stark erhielt nach sieben Jahren bei den Berlinern keinen neuen Vertrag. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic erklärte bereits vor Wochen, dass die Trennung wirtschaftliche Hintergründe habe. Verteidiger Klünter, der in vier Jahren 52 Spiele für die Berliner absolvierte, und Ersatztorhüter Körber spielten in ihrer Zeit bei Hertha sportlich keine Hauptrollen. Außer Maier sind alle noch ohne neuen Verein.



24. Mai, 10:02 Uhr, BR Volleys

Die Berlin Volleys und ihr zweiter Zuspieler Matthew West gehen in Zukunft getrennte Wege. Der 28-jährige US-Amerikaner verlässt den alten und neuen deutschen Volleyball-Meister nach nur einer Saison wieder. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Wohin es West zieht, ist vorerst offen. "Matt West hat sich bei uns als unheimlich guter Teamplayer erwiesen", sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand zum Abschied des Zuspielers, der auf seiner Position durchweg im Schatten des Ausnahme-Profis Sergej Grankin stand. "Er hat diese Rolle angenommen und auf dem Court mit seinen Aufschlägen immer wieder Akzente gesetzt", sagte Niroomand.



23. Mai, 11:18 Uhr, Eisbären Berlin

Auf den Spuren des Vaters: Die Eisbären Berlin haben Eric Hördler, Sohn von Kapitän und Rekordspieler Frank Hördler, mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 17 Jahre alte Nachwuchsstürmer, der seine gesamte Jugend beim Nachwuchsteam Eisbären Juniors verbracht hat, wurde für weitere drei Jahre an den Klub gebunden und könnte in der neuen Saison an der Seite seines Vaters für den Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielen. "Einmal mit meinem Vater zusammen für die Eisbären aufzulaufen, wäre das Größte für mich", sagte Eric Hördler: "Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Laufbahn nehmen. Es liegt aber noch viel Arbeit vor mir." Der 37 Jahre alte Frank Hördler gab an, "unglaublich stolz" zu sein. "Es wäre natürlich ein Highlight meiner Karriere, einmal mit meinem Sohn zusammen auflaufen zu dürfen. Ich durfte zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder spielen. Es wäre etwas Außergewöhnliches für mich, zusammen mit Eric auf dem Eis zu stehen." Eric Hördler erhält eine Förderlizenz für die Eisbären Juniors und die Lausitzer Füchse. Maximilian Heim erhielt ebenfalls einen Profivertrag. Der 18 Jahre alte Stürmer wird wie Hördler eine Förderlizenz bekommen und unterschrieb bis 2024.



20. Mai, 12:21 Uhr, Eisbären Berlin

Der Deutsche Eishockeymeister treibt die Kaderbildung für die kommende Saison voran. Torhüter Nikita Quapp kommt aus Krefeld, Stürmer Marcel Barinka aus Köln. Beide Spieler bekommen Zweijahresverträge und sollen in der kommenden Saison Erfahrung sammeln. "Nikita Quapp und Marcel Barinka sind zwei sehr große Talente. Ich freue mich, dass wir beide von den Eisbären Berlin überzeugen konnten", sagte Sportdirektor Stephane Richer über den 19 Jahre alten Torwart und den 21 Jahre alten Stürmer aus Tschechien. Barinka gab sein DEL-Debut mit 19 Jahren bei den Kölner Haien. Für die Domstädter lief der Rechtshänder in der vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 86 Mal in Deutschlands höchster Spielklasse auf. In diesen Spielen erzielte er 19 Tore und war an 26 weiteren Treffern seiner Mannschaftskollegen beteiligt. Quapp sei laut Richer ein Torhüter für die Zukunft. Der Eisbären-Sportdirektor kündigte an, dass der Goalie auch beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse auflaufen soll: "Er hatte in der letzten Saison nicht sehr viel Eiszeit. Deswegen soll er auch in Weißwasser viel Einsatzzeit bekommen".

19. Mai, 14:13 Uhr, BR Volleys

Der Japaner Satoshi Tsuiki spielt künftig für die BR Volleys. Das teilte der deutsche Volleyball-Meister am Donnerstag mit. Der 30-Jährige wechselt vom Bundesliga-Rivalen United Volleys Frankfurt nach Berlin und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Tsuiki wird auf der Libero-Position den Argentinier Santiago Danani ersetzen, der sich nach nur einer Saison aus der Hauptstadt verabschiedet hat. "Mit Satoshi Tsuiki gewinnen wir einen sehr flexiblen Libero hinzu", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

19. Mai, 13:42 Uhr, Babelsberg 03

Neues Trainergespann für Babelsberg: Der Fußball-Regionalligist geht Markus Zschiesche als Cheftrainer sowie Co-Trainer Ronny Ermel in die neue Saison. Das teilten die Nulldreier am Donnerstag mit. Zschiesche und Ermel waren zuletzt beim Liga-Konkurrenten TeBe tätig.

19. Mai, 12:58 Uhr, Eisbären Berlin

Die Eisbären Berlin haben ihre Kaderplanung für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter vorangetrieben. Am Donnerstag verpflichtete der Meister Verteidiger Julian Melchiori und Stürmer Jan Nijenhuis. Beide Spieler kommen vom Liga-Rivalen Grizzlys Wolfsburg in die Hauptstadt. Der Kanadier Melchiori soll mindestens zwei Jahre bleiben; Nijenhuis unterschrieb für ein Jahr. Bisher haben die Eisbären 20 Spieler unter Vertrag und dabei sieben Ausländerlizenzen vergeben, so dass sie noch vier weitere Lizenzen zur Verfügung haben.

18. Mai, 11:41, BR Volleys

Die BR Volleys spielen ab der kommenden Saison ohne ihren Mittelblocker Jeffrey Jendryk. Nach nur einer Spielzeit verlässt der US-Amerikaner den deutschen Volleyball-Meister. Das teilten die Volleys am Mittwoch mit. Zu welchem Verein der 26-Jährige wechselt, ist noch nicht bekannt. Jendryk spielte schon von 2018 bis 2020 bei den BR Volleys. Nach einem Jahr beim polnischen Spitzenclub Asseco Resovia Rzeszow kehrte er dann 2021 nach Berlin zurück.

17. Mai, 17:19 Uhr, Union Berlin

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat in Jamie Leweling den vierten Neuzugang für die neue Spielzeit verpflichtet. Der Angreifer wechselt vom Absteiger SpVgg Greuther Fürth nach Köpenick, wie Union am Dienstag mitteilte. Der deutsche U21-Nationalspieler trifft An der Alten Försterei auf seinen Fürther Kollegen Paul Seguin, den Union neben dem Freiburger Janik Haberer und Danilho Doekhi von Vitesse Arnheim bereits zuvor unter Vertrag genommen hatten. Über die Ablösesumme und Vertragslänge machten beide Vereine keine Angaben.

17. Mai, 16:27 Uhr, SC Potsdam

Volleyball-Bundesligist SC Potsdam hat den Vertrag mit Erfolgscoach Guillermo Naranjo Hernández vorzeitig bis Mitte 2024 verlängert. Bei den Bundesliga-Volleyballerinnen hat der gebürtige Spanier seit Dezember 2018 den Posten des Cheftrainers inne. Sein bisheriger Kontrakt sah eine Zusammenarbeit bis zum Jahr 2023 vor. Die vorzeitige Vertragsverlängerung sei ein wichtiges Signal, um sich mit dem SC Potsdam weiter als Top-Team zu etablieren, hieß es.

17. Mai, 12:02 Uhr, Netzhoppers KW-Bestensee

Den Netzhoppers KW-Bestensee steht für die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga ein größerer Umbruch ins Haus. Gleich vier Stammkräfte verlassen den Klub. Diagonalangreifer Brandon Rattray, Mittelblocker Blake Leeson, Zuspieler José Jardim und Außenangreifer Stefan Kaibald verabschieden sich mit noch unbekanntem Ziel von den Brandenburgern. Das teilten die Netzhoppers am Dienstag mit.

17. Mai, 11:41 Uhr, Eisbären Berlin

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag genommen. Vom Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG kommt Marco Nowak. Der Verteidiger erhält einen Vertrag über drei Jahre, wie die Eisbären am Dienstag mitteilten.

16. Mai, 11:29 Uhr, Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin nimmt den Niederländer Danilho Doekhi unter Vertrag. Das vermeldeten die Köpenicker am Montag. Der Europa-League-Teilnehmer treibt mit der Verpflichtung des Innenverteidigers die Personalplanung für die kommende Spielzeit voran. Der körperlich starke 23-Jährige war zuletzt in der niederländischen Liga für Vitesse Arnheim aktiv und kommt ablösefrei zu Union.