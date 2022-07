Dieter Hoeneß: Aufregend ist er auf jeden Fall. Es war immer etwas los. Und es ist ein Verein mit einer enormen Perspektive. Damals ist es auch gelungen, das eine oder andere sportliche Highlight zu setzen. Aber Hertha ist auch immer noch in der Entwicklung und die letzten Jahre ist es nicht ganz so gut gelaufen. Trotzdem ist die Perspektive nach wie vor erkennbar. Bei den Relegationsspielen hat man gesehen, dass es mittlerweile auch eine große Bindung mit den Fans gibt. Die wollen Hertha BSC nicht untergehen sehen und deshalb hat Hertha noch Potential.

1996 wurde er erst Vizepräsident von Hertha BSC und ein Jahr später dann Manager. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga schaffte er mit den Berlinern in zwölf Saisons siebenmal die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

Von professionellen Strukturen konnte damals nicht die Rede sein. Ein Beispiel dafür war meine erste Präsidiumssitzung. Zuerst habe ich die Geschäftsstelle nicht gefunden, weil der Taxifahrer nicht wusste, wo sie ist. Das war im Gebäude einer Krankenkasse. Da gab es ein Klingelschild für Hertha BSC und dann waren drei Zimmer im ersten Stock. Das war die Geschäftsstelle. Im Eingang stand die Empfangsdame, die auch den Fanshop-Mitarbeiterin war. Da hingen dann ein paar Wimpel rum. Und den Ticketverkauf hat sie auch gemacht. Allerdings muss man sagen, dass nicht viele Tickets verkauft wurden. Mein erstes Heimspiel mit Hertha war vor 5.000 Zuschauern gegen Carl Zeiss Jena bei Graupelschauer im November. Das war fürchterlich. Wir haben auch noch 0:1 verloren und ich habe mich gefragt, was ich hier eigentlich sollte. Jeder Drittligist in Baden-Württemberg hatte damals bessere Strukturen als Hertha BSC. Aber es war für mich auch reizvoll, in Kürze aus relativ wenig relativ viel zu machen.

Was haben Sie bei Hertha vorgefunden, als Sie 1996 zum Verein kamen? Was war die Arbeitsgrundlage?

Absolut. Das ist genau der Moment gewesen. Es gab wie gesagt das Spiel gegen Carl Zeiss Jena und einige Monate später kam dann dieses Spiel. Wir hatten mit der Berliner Bank einen Deal gemacht, dass die in ihren Filialen Karten verkaufen. Die sind weggegangen wie warme Semmeln. Wir hatten im Vorverkauf schon 50.000 verkauft. Und dann kurz vor dem Anpfiff kam der Stadionverwalter auf mich zu und fragte, was er machen sollte, weil noch 15.000 Menschen vor der Tür standen. Da habe ich zu ihm gesagt, dass er aufmachen soll. Die hatten die ganzen Blöcke noch gar nicht aufgemacht, weil sie darauf nicht vorbereitet waren. Und dann stand ich da oben und habe gesehen, wie ein Block nach dem anderen voll wurde. Und plötzlich waren 75.000 Zuschauer da. Ich muss sagen, ich habe in meinem Fußball-Leben viele tolle Momente erlebt. Aber das war ein Moment, bei dem ich Gänsehaut bekommen habe. Und da habe ich auch gemerkt, dass richtig Potential da ist.

In der 2. Liga gab es dann ein Heimspiel gegen Kaiserslautern vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion. Hatten Sie da das erste Mal das Gefühl, dass viel Potential in dem Verein, aber auch der Fußball-Stadt Berlin steckte?

Zunächst muss ich sagen, dass ich mit dem Trainer Jürgen Röber einen sehr guten Mitspieler hatte. Es hat am Anfang viel Mühe gekostet, ihn gegen den Widerstand im Aufsichtsrat durchzusetzen. Aber es hat sich gelohnt und es ist uns gemeinsam gelungen, einfach eine gute Mannschaft zusammenzubauen. Das waren gute Typen, die auch gebrannt haben für den Verein und sich mit diesem identifiziert haben. Und natürlich waren das auch super Spieler. Simunic, Dariusz Wosz, Yıldıray Baştürk, Pantelic und Marcelinho dann später. Wenn man diese Liste sieht, muss man schon sagen, dass tolle Jungs dabei gewesen sind. Das Wichtigste war aber, dass sie zusammengehalten haben. Und so war es möglich, sukzessive weiter nach oben zu kommen.

Ende 2008 habe ich in einem Interview erklärt, dass mit meinem Vertragsende 2010 für mich Schluss ist bei Hertha. Meine Frau und ich wollten wieder nach München zurück. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in Berlin, das war alles wunderbar und eine tolle Zeit. Aber ein Stück weit hing das Herz immer an München. Und das hat zu einem Bruch geführt. So richtig kann ich mir das heute immer noch nicht erklären. Da wurde dann plötzlich ein Machtkampf angezettelt, den ich nicht wollte und auch nie geführt habe. Es ist bedauerlich, weil da nicht nur mein vorzeitiges Ende mit verbunden war, sondern auch persönliche Enttäuschungen. Es ist auch schade und nicht gut für den Klub, dass jemand, der einen sehr guten Job gemacht hat, auf diese Art und Weise verabschiedet wurde. Auch wenn man das in Berlin nicht gerne hört, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass so etwas bei Bayern anders gemacht worden wäre.

Wie detailliert verfolgen Sie heute noch das aktuelle Geschehen bei Hertha BSC?

Ich war fast 13 Jahre da, das hinterlässt Spuren. Allerdings war ich auch in Stuttgart neun Jahre und acht Jahre bei Bayern München. Also habe ich schon eine Bindung zu diesen drei Klubs und da gehört Hertha auch dazu. Das war schon so ein bisschen mein Baby. 24/7 würde man heute sagen. Ich bin mit Hertha ins Bett gegangen und mit Hertha aufgestanden. Ich habe da wahnsinnig viel investiert und viel von mir gegeben und das bleibt natürlich. Auf der anderen Seite gab es diesen Bruch, der das Verhältnis natürlich ein Stück weit getrübt hat. Trotzdem habe ich Hertha weiterverfolgt und habe noch genügend Kontakte und Freunde. Es ging also nicht an mir vorbei, was in der letzten Zeit in Berlin passiert ist.

Dann ist an Ihnen auch nicht vorbeigegangen, dass Investor Lars Windhorst 2019 bei Hertha mit 375 Millionen Euro eingestiegen ist. Auf dem Papier eine einmalige Chance für den Verein. Können Sie als Fachmann nachvollziehen, dass jemand so viel Geld in die Hand nimmt, um bei einem Bundesligaverein zu investieren?

Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, er war nicht gut vorbereitet. Bei so viel Geld hat er überraschenderweise gewisse Dinge nicht recherchiert. Im Grunde genommen ist es unglaublich, dass er mit so viel Geld in einen Verein rein geht und am Ende nahezu kein Mitspracherecht hat oder wenigstens ein Veto-Recht. Das ist unverständlich. Der Verein hat auf der anderen Seite einen guten Deal gemacht. Sie haben die Verantwortung gegenüber den Mitgliedern gewahrt, indem sie die Unabhängigkeit behalten haben. Ich finde, man hätte damals eine Vereinbarung finden müssen, wie beides möglich ist. Ich glaube, Lars Windhorst weiß heute, dass er das anders hätte machen müssen. Möglicherweise hat er die falschen Berater gehabt.